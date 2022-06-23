بديل بنزيما وأين الظهير الأيمن؟ معاناة أنشيلوتي من انتهاء سوق ريال مدريد!

انتهاء سوق ريال مدريد مبكرًا يعني أن أنشيلوتي سيواجه عدة أزمات خلال منافسات الموسم الجديد.

أنهى نادي ريال مدريد الإسباني تحركاته في فترة الانتقالات الصيفية مبكرًا، بعد أن تعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني، والألماني أنطونيو روديجر، لدعم خطي الوسط والدفاع على الترتيب.

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أكد خلال مقابلة مع برنامج "El Chiringuito" الإسباني الشهير أن النادي الملكي قد أنهى عمله مبكرًا جدًا في فترة الانتقالات الصيفية.

بيريز قال خلال المقابلة: "في الوقت الحالي، لقد توقفنا، الآن علينا أن نرى اللاعبين المغادرين، الأمر الآن يتعلق فقط باللاعبين الراحلين، التعاقدات قليلة".

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أولوية ريال مدريد حاليًا هي العمل على تجديد عقود بعض النجوم، وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور، وإيدير ميليتاو، ورودريجو، وهو ما تراه الإدارة الملكية أمرًا بالغ الأهمية.

وتركز إدارة ريال مدريد حاليًا كذلك على عمليات تجديد عقود بعض النجوم الذين تنتهي عقودهم في صيف 2023، مثل ماركو أسينسيو، وداني سيبايوس.

أسينسيو وسيبايوس مهددان بالرحيل عن ريال مدريد إذا لم يوقعا على عقدٍ جديد، حيث لا يحبذ النادي الملكي خسارة الثنائي بالمجان في صيف العام القادم.

لكن ومع توقف تحركات ريال مدريد في سوق الانتقالات، كيف يؤثر ذلك على خطط الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي؟

روديجر يكمل نقص الدفاع

انضمام أنطونيو روديجر يعني اكتمال خط دفاع ريال مدريد، خاصة وأن النمساوي دافيد ألابا كان يلعب في قلب الدفاع بشكل اضطراري في موسم 2021-22.

انضمام روديجر يعني عودة ألابا إلى مركزه الأساسي في الظهير الأيسر، ومن المرجح أن يقدم فيرلان ميندي له الدعم في هذا المركز، إلا إذا قرر النمساوي الاستمرار في قلب الدفاع.

وبعيدًا عن إشكالية ألابا وروديجر وميندي، فإن هناك إشكالية أخرى تتمثل في مركز الظهير الأيمن، هو المركز الذي يعاني نقصًا واضحًا منذ عدة مواسم، ويشغله داني كارباخال منفردًا.

ويقدم الجناح لوكاس فاسكيز الدعم إلى كارباخال في هذا المركز، هو المركز الذي لا يجيد فيه بنسبة 100%، ويجعل هذه الجبهة دائمًا معرضة للخطر عندما يغيب كارباخال للإصابة، وهو ما يحدث كثيرًا.

قرار ريال مدريد بإنهاء سوق الانتقالات يعني أن مشكلة الظهير الأيمن ستظل قائمة خلال الموسم المقبل، خاصة مع أنباء اقتراب خروج ألفارو أودريوزولا، العائد من الإعارة إلى فيورنتينا الإيطالي.

زحام في الوسط!

انضمام تشواميني إلى ريال مدريد يعني وجود زحام كبير في خط الوسط خلال الموسم المقبل.

وصول الفرنسي الدولي يعني أن ريال مدريد يملك مجموعة من أفضل لاعبي الوسط أصحاب الخبرة والشباب، وعلى رأسهم الثلاثي لوكا مودريتش، وتوني كروس، وكاسيميرو.

وبالإضافة إلى الثلاثي الخبير، يتواجد إدواردو كامافينجا، وداني سيبايوس، وفيديريكو فالفيردي.

وذلك يعني أن ريال مدريد الآن يملك سبعة لاعبين في خط الوسط، يبحثون جميعًا عن فرصة اللعب بشكل مستمر، من أجل مقاعد مع منتخبات بلادهم في كأس العالم 2022، بالطبع كروس لن يدخل في هذه المنافسة لاعتزاله دوليًا.

التقارير الصحفية الإسبانية أشارت إلى أن أنشيلوتي يفكر جديًا في استخدام طريقة تضم أربعة لاعبين في خط الوسط، وهو ما يبدو منطقيًا بالنظر إلى عدد اللاعبين المميزين الذين يملكهم المدرب الإيطالي.

ومن شبه المؤكد ألا يجلس تشواميني على مقاعد البدلاء، حيث لا يمكن التعاقد مع لاعب بقيمة 100 مليون يورو ويصبح لاعبًا احتياطيًا.

تشواميني دوره الأساسي هو في وسط الملعب المدافع، مركز البرازيلي كاسيميرو، وهو ما يفسر الأخبار التي خرجت باستعداد ريال مدريد لبيع نجم الوسط إذا ما وصل العرض المناسب.

وبالإضافة إلى ذلك فإن عقود كروس ومودريتش تنتهي في صيف 2023، ومن غير المرجح أن يمدد الكرواتي عقده مرة أخرى، فيما قرر الألماني الانتظار حتى يعرف مدى استعداده بدنيًا وذهنيًا قبل توقيع عقد جديد.

ولذلك، فقد نشهد تغييرات هائلة في خط وسط ريال مدريد خلال الموسم المقبل، بالنظر إلى عدد اللاعبين والأدوار المختلفة لكل منهم وأفكار أنشيلوتي قبل كل شيء.

أزمة لا حل لها في الهجوم

الفشل في التعاقد مع كيليان مبابي، الذي فضل تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، جاء ليمثل ضربة موجعة للنادي الملكي في سعيه لتحسين جودة خط الهجوم.

أنشيلوتي يعتمد فقط على كريم بنزيما في مركز قلب الهجوم، في ظل عدم اقتناعه بالثنائي لوكا يوفيتش وماريانو دياز، وخروج الثنائي أمر مرجح للغاية خلال الصيف الحالي.

ريال مدريد يتفاوض حاليًا مع كريم بنزيما من أجل تمديد عقده لمدة عام آخر ✍️



لينتهي عقده في صيف عام 2025 📜 pic.twitter.com/ipNH7aCz2H — GOAL Arabia (@GoalAR) June 19, 2022

وإلى جانب ذلك، فإن البرازيلي فينيسيوس جونيور يحجز مركز الجناح الأيسر دون منافسة تذكر، وإن كان ريال مدريد ينتظر تألق البلجيكي إيدين هازارد في الموسم المقبل، خاصة بعد إزالة الشرائح التي كانت تثبت كاحله بعد العملية الجراحية.

المركز الذي يعاني منه ريال مدريد بأكثر صورة هو الجناح الأيمن، في ظل عدم تألق أي لاعب في هذا المركز، واضطرار أنشيلوتي للدفع بالأوروجوياني فالفيردي فيه خلال المباريات الحاسمة في الموسم الماضي.

البرازيلي رودريجو، وماركو أسينسيو لم يتمكنا من الإقناع في مركز الجناح الأيمن، ولذلك يحاول ريال مدريد استمالة أكثر من لاعب خبير في هذا المركز وعلى رأسهم سيرج جنابري نجم بايرن ميونخ الألماني.

وبالتأكيد يمثل خط الهجوم المعضلة الأكبر في رأس أنشيلوتي خلال الموسم المقبل، لكن كل ذلك يتوقف على ما إذا كان النادي الملكي قد أغلق السوق بالفعل كما قال بيريز، أو ينتظر الوقت المناسب لضم لاعب أو أكثر حسب مستجدات السوق.

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