بديل بروزوفيتش .. أزمة كبرى تواجه النصر في صفقة فوفانا وموقف برناردو سيلفا

مستجدات ميركاتو نادي النصر في الصيف الحالي

يعمل نادي النصر، على أكثر من جبهة؛ لضمان تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

النصر وضع على رأس أولوياته، التعاقد مع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان نادي إنتر الإيطالي؛ حيث تعثرت الصفقة في الساعات القليلة الماضية، على الرغم من أنها كانت في طريقها للحسم.

ومع تعثر صفقة بروزوفيتش، دخل النصر بكل قوته؛ للتعاقد مع الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان لانس الفرنسي؛ إلا أن هذه الصفقة، تواجه صعوبات أيضًا؛ وفقًا للإعلامي الرياضي رودي جاليتي.

جاليتي أعلن في تصريحات لفضائية "العربية"، ترحيب فوفانا، بالانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الجديد؛ حيث يرى أن عرض النصر، يناسبه تمامًا.

وعلى الرغم من ذلك.. أكد الإعلامي الرياضي، على أن مفاوضات النصر مع إدارة لانس، لن تكون سهلة أبدًا؛ حيث يتمسك النادي الفرنسي ببقاء اللاعب، الذي يُعد من أهم الركائز في صفوف الفريق الأول، خاصة مع المشاركة في دوري أبطال أوروبا، الموسم الرياضي القادم.

وعن البرتغالي برناردو سيلفا، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي يحظى باهتمام كبير من النصر والهلال، كشف رودي جاليتي، عن أن فرص قدوم اللاعب إلى السعودية 50%؛ حيث لا يزال يدرس العروض، ومدى الفائدة منها.