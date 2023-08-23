بديل أمرابط .. الأهلي ينافس الهلال على "معجزة المغرب" الذي أبهر برشلونة

صفقة مغربية مفاجئة بدلًا من سفيان أمرابط

SHAHID

جهز مسؤولو النادي الأهلي السعودي، عرضًا ضخمًا؛ لضم أحد أبطال منتخب المغرب الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم الماضية "قطر 2022".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

منتخب المغرب قدّم بطولة تاريخية، في كأس العالم التي استضافتها الدوحة القطرية، في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين؛ عندما احتل المركز الرابع، خلف كل من الأرجنتين وفرنسا وكرواتيا.

ووفقًا لصحيفة "فوت ميركاتو"، يرغب الأهلي، في التعاقد مع النجم الدولي المغربي عز الدين أوناحي، متوسط ميدان نادي مارسيليا الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكشفت الصحيفة، عن استعداد الراقي؛ لدفع مبلغ يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو، أي أكثر من 81 مليون ريال سعودي؛ لحسم صفقة أوناحي رسميًا.

وأشارت إلى أن الهلال، مهتم كذلك بضم اللاعب البالغ من العمر 23 سنة؛ إلا أن الأهلي، هو الأكثر جدية للتعاقد مع أحد أبرز المواهب التي انفجرت في المونديال الأخير.

عز الدين أوناحي بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية محمد السادس المغربية، قبل الرحيل في عام 2015 إلى فرنسا، من بوابة ستراسبورج، والذي انتقل منه إلى يو أس أفرانش ثم أنجيه.

لكن.. تألقه في كأس العالم 2022، كان نقطة التحول في مسيرته؛ حيث لفت أنظار أكبر أندية العالم إليه، على رأسهم برشلونة الإسباني، إلا أن مارسيليا، نجح في خطفه رسميًا، في الميركاتو الشتوي الماضي.

جدير بالذكر أن العديد من النجوم العالميين، ارتبطوا بالنادي الأهلي، لتدعيم خط الوسط؛ أبرزهم المغربي سفيان أمرابط، والإيطالي ماركو فيراتي، بالإضافة إلى البولندي بيوتر زيلينسكي.

SHAHID