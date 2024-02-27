بدعم من كريستيانو رونالدو .. الكشف عن صفقة النصر الجديدة والإعلان الرسمي قريبًا

صفقة جديدة في نادي النصر..

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نجحت إدارة نادي النصر السعودي، في حسم صفقة جديدة؛ بدعم من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

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رونالدو يلعب في صفوف النصر، منذ الميركاتو الشتوي "يناير 2023"؛ عندما انضم إلى الفريق قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، لمدة موسمين ونصف.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، اتفقت الإدارة النصراوية مع البرتغالي ميجيل روبيرو؛ لتولي منصب المدير الرياضي في النادي.

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الصحيفة كشفت عن أن صفقة روبيرو؛ جاءت بدعم من رونالدو "39 سنة"، بالإضافة إلى البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول بنادي النصر.

وأشارت إلى أن المدير الرياضي البرتغالي سيصل إلى المملكة، خلال الأيام القليلة الماضية؛ للوقوف على سير العمل في النادي وتوقيع العقود، ومن ثم الإعلان عن الصفقة رسميًا.

روبيرو عمل في ماريتيمو البرتغالي عام 2015؛ قبل أن يترأس نادي فامليكاو، ليصعد به من الدرجة الثانية إلى الدوري البرتغالي الممتاز "موسم 2019 وحتى الآن".

جدير بالذكر أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اختار ميجيل روبيرو؛ للفوز بجائزة "التميّز الرياضي"، في شهر نوفمبر الماضي.

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