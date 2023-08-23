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بدأ في الهلال والاتحاد طرده .. معركة بين النصر والأهلي لحسم صفقة محلية!

أحمد فرهود
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من يفوز بـ"الصفقة" النصر أم الأهلي؟!

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دخل ناديا النصر والأهلي السعوديين، في منافسة شرسة؛ للتعاقد مع أحد النجوم المحليين، قبل أسبوعين من إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

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النصر لم يتعاقد مع أي لاعب محلي، في الصيف الحالي - حتى الآن -، بينما ضم الأهلي، 4 نجوم سعوديين؛ هم: الظهير الأيمن بسام الحريجي، ومتوسط الميدان عبد الله عطيف، بالإضافة إلى سميحان النابت والجناح فهد الرشيدي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي أحمد الجدي، يريد النصر والأهلي، التعاقد مع عبد الله العمار، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك السعودي.

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وكشف الجدي عبر حسابه بمنصة "إكس"، عن أن ضمك، اشترط الحصول على مبلغ مالي، بالإضافة إلى لاعبين اثنين؛ من أجل التخلي عن العمار، البالغ من العمر 29 سنة.

العمار بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية لنادي الهلال، كما مثّل الاتحاد في الفترة من يناير 2019 إلى سبتمبر 2020، إلا أن إدارة العميد، لم تقتنع بمستواه وتخلت عنه؛ لينتقل إلى ضمك، الذي لعب معه 82 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا 8 أهداف وصانعًا 10 آخرين.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 82685كريم بنزيما
  • 8515خاليدو كوليبالي
  • 14639روبرتو فيرمينو
  • 6696نجولو كانتي
  • 15816مارسيلو بروزوفيتش
  • 32513صفقة أخرى
160864 الأصوات

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