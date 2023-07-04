بدأ العد التنازلي.. صفقة برشلونة الجديدة يرتدي زي البلوجرانا رسميًا!

النادي الكتالوني على أعتاب وافد جديد

يبدو أن ساعات قليلة تفصل برشلونة عن إعلان ثاني صفقاته الرسمية هذا الموسم الصيفي، بعد أن تم التوقيع رسميًا مع الألماني إلكاي جوندوان.

هذه الصفقة تتمثل في الإسباني إنييجو مارتينيز مدافع أتلتيك بلباو الذي انتهى عقده مع الفريق الباسكي، والذي سيكون التدعيم الثاني لكتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.

عقد مارتينيز مع بيلباو انتهى بنهاية شهر يونيو الماضي، والآن بدءًا من 1 يوليو يستطيع التوقيع، وهو ما يبدو مسألة وقت.

بل إن الصور أظهرت لقطة لمارتينيز اليوم في مدينة جوان جامبر الرياضية ببرشلونة وهو يرتدي قميص الفريق "البولو" الخاص بالظهور في المناسبات الرسمية وفترات ما قبل المباريات.