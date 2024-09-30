"بدأنا من جديد!" .. رياض محرز يتحدث عن كلاسيكو الهلال ويوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

محرز استعاد تألقه أمام الوصل الإماراتي..

أعرب الساحر الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي السعودي، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الوصل الإماراتي، مساء يوم الإثنين.

الأهلي فاز (2-0) على الوصل، بملعب "زعبيل" في الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

وقال محرز في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، بعد الفوز على الوصل: "نحن نحاول التعلم من أخطاء المباراتين الماضيتين.. أمام الوصل بدأنا من جديد".

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وأكد الساحر الجزائري البالغ من العمر 33 سنة، أن الأهلي قام بالضغط على منافسه مبكرًا، ونجح في تسجيل هدف سريع؛ مضيفًا: "بعد ذلك أظهرنا نحن اللاعبون، مرونة كبيرة على أرضية الملعب؛ للحفاظ على النتيجة، ومن ثم إحراز الثاني".

واعتبر رياض محرز أن الأهلي لعب جيدًا أمام القادسية أيضًا، وتحديدًا في الشوط الثاني من المباراة، وبنفس الطريقة واللاعبين الذين واجهوا الوصل؛ إلا أن الحظ لم يحالفهم، وخرجوا بالخسارة (0-1).

وشدد محرز على أنه وزملائه في الأهلي، سيحاولون الاستعداد بشكل جيد الآن؛ من أجل تقديم مباراة قوية أمام نادي الهلال، مساء السبت القادم، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

واختتم رياض تصريحاته، بتوجيه رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ قائلًا: "نحن في حاجة إليكم أمام الهلال".