بدأت رحلة المجد.. إتيان إيتو يسير على خطى والده في إسبانيا

من كأس الملك..

سجل إتيان إيتو، نجل الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو، أول هدف في مسيرته الاحترافية مع فريق رايو فاييكانو في كأس ملك إسبانيا.

وتعاقد فاييكانو مع إتيان إيتو، قادمًا من رايو ماجاداهوندا، ليشارك اللاعب مع الفريق الرديف، إلا أنه ظهر لأول مرة مع الفريق الأول أمام فيلامورييل في كأس الملك، وسجل هدفه الأول كلاعب محترف بعد 12 دقيقة فقط من نزوله أرض الملعب.

وفي الموسم الحالي، سجل صاحب الـ22 عامًا 8 أهداف في 6 مباريات مع فريق الرديف، وأصبح الآن مشروعًا واعدًا لرايو فاييكانو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسار إتيان على خطى والده، إذ سجل أيضًا أول أهداف مسيرته الاحترافية في بطولة كأس الملك، لكن الفارق أن إيتو الأب سجل هدفه في شباك رايو فاييكانو نفسه عام 1997 عندما كان يلعب في ليجانيس بعد انتقاله على سبيل الإعارة من ريال مدريد في ذلك الصيف.

ولعب نجل إيتو مع نادي يونيون كولادو المشارك في دوري الدرجة الثالثة الإسباني الموسم الماضي، وسجل 15 هدفًا، وهو ما جذب أنظار رايو فاييكانو إليه.