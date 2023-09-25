النجم المصري كاد يرحل عن ليفربول!

كشفت ورقة بحثية من كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد المرموقة عن تفاصيل وكواليس جديدة من تجديد عقد المصري محمد صلاح مع ليفربول.

الدراسة التي نشرها صلاح ووكيله رامي عباس نقلت عن الأخير وهو يتحدث مع هداف الريدز شعوره أن مستقبل النجم المصري في صفوف الفريق في خطر.

وقال عباس وقتها لصلاح في مكالمة هاتفية: "لقد بدأت أعتقد أننا قد لا نستطيع التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد، العرض الأخير لهم لا يزال بعيدًا عما نطلبه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي نفس الورقة البحثية أعرب صلاح عن رغبته في الاستمرار مع الريدز قائلًا: "أريد أن أبقى في ليفربول، لكن في النادي عليه أن يظهر إنهم يريدونني كذلك".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

جدير بالذكر أن عقد صلاح الحالي ينتهي في 2025 وكان قد تم الاتفاق عليه في يوليو من عام 2022 بعد جولات طويلة من المفاوضات.