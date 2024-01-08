بداية نهاية نيمار مع السامبا؟ .. واقعة قديمة تثير الجدل حول علاقة نجم الهلال مع مدرب البرازيل الجديد

دوريفال جونيور لديه قصة قديمة مع نجم الهلال

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بات دوريفال جونيور قريبًا جدًا من إعلانه مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب البرازيل، بعدما أعلن ناديه السابق ساو باولو ذلك، ويبدو أن ذلك ليس بالخبر السعيد لنجم الهلال نيمار.

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المدرب المخضرم والنجم الموهوب جمعتهما حادثة صعبة قبل 14 عامًا، حين كانا معًا في سانتوس وكان نيمار في عامه الـ18.

تعود الحادثة إلى مباراة سانتوس أمام أتلتيكو باناريسي عام 2010، حيث احتسبت ركلة جزاء لصالح الفريق الأول وطلب نيمار تسديدها إلا أن المدرب رفض ليدخل الطرفان في مشادة عنيفة أمام الجميع.

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جونيور أقصى نيمار من الفريق الأول لسانتوس بعد تلك الحادثة، لكن الأمر كلفه منصبه في النادي، حيث أقالته الإدارة للحفاظ على الموهبة الصاعدة.

تُرى هل يجدها صاحب الـ61 عامًا فرصته الكبرى لرد الدين إلى نيمار ويُنهي مسيرته مع منتخب السامبا؟ أم يفتح الثنائي صفحة جديدة!

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