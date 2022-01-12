بداية كالأسود ونهاية كالقطط .. السعودية 2022 نسخة مصر 2009

السيناريو متشابه والنهاية واحدة!

بعد انطلاقة تاريخية في كأس العالم 2022 بالفوز على الأرجنتين، توقع الجميع أن المنتخب السعودي سيتمكن من تحقيق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16، ولكن ليس ذلك فقط، بل أيضًا قد يصل الأمر إلى التأهل إلى ربع النهائي، ولكن ما حدث بعد هذا الانتصار كان صادمًا.

ذكرني تمامًا بما حدث لمنتخب مصر في بطولة كأس العالم للقارات عام 2009 التي أقيمت في جنوب إفريقيا، بعد انطلاقة تاريخية أمام البرازيل وإيطاليا.

ماذا حدث لمنتخب مصر 2009؟

قدم منتخب مصر مباراة تاريخية لن ينساها أحد أمام منتخب البرازيل، حيث نجحوا في إحراج نجوم السيليساو، على الرغم من الهزيمة بنتيجة 4-3 في اللحظات الأخيرة.

ثم لعب الفراعنة المباراة الثانية بالمجموعة امام إيطاليا، وانتصروا بهدف دون رد، وقدموا ملحمة تاريخية أمام حامل لقب كأس العالم 2006 الذي أقيم في ألمانيا.

وجاءت المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام أمريكا، وكان يحتاج الفراعنة للتعادل فقط من أجل التأهل إلأى نصف النهائي، ولكن خسروا بشكل مفاجئ بثلاثية دون رد.

"جول جول جول.. صوتي راح صوتي راح" 🎙️



في مثل هذا اليوم منذ 11 عامًا أطلق محمد حمص رأسيته التي سكنت شباك العملاق الإيطالي بوفون، لتخطف الفوز لمنتخب مصر في كأس العالم للقارات 2009 😍🔥 pic.twitter.com/nbMAwVaYQj — جول مصر - GOAL (@goaleg) June 18, 2020

السعودية تكرر سيناريو الفراعنة بعد مرور 13 عامًا

كرر المنتخب السعودي سيناريو المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، بعد انطلاقة غير متوقعة، بالانتصار على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد.

ثم قدم الصقور واحدة من أفضل مباريات المنتخب السعودي أمام بولندا، ولكن خسروا بهدفين دون رد بأخطاء ساذجة، ليدخلوا مباراة المكسيك بهدف حسم التأهل.

ولكن خسر المنتخب السعودي مرة أخرى بهدفين مقابل هدف واحد، لينتهي حلم التأهل إلى دور الـ16 بطريقة مؤثرة جدًا.

منتخب المحليين دائمًا في الموعد

الشيء المشترك بين المنتخبين المصري والسعودي في البطولتين، هو اللعب بعناصر محلية، حيث تمكنوا من تحقيق نتائج طيبة بلاعبين ينشطون في الدوري المحلي.

باستثناء في المنتخب المصري كان هناك لاعبان فقط، وهما محمد زيدان وأحمد المحمدي الذي كان بديلًا.