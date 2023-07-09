بداية عشرية ذهبية جديدة لبرشلونة .. صدفة تجعل صفقة فيتور روكي فأل حسن!

هل أصبح نجاح اللاعب البرازيلي مضمونًا؟

تؤكد التقارير من كل حدب وصوب أن برشلونة نجح بالفعل في حسم صفقة ضم اللاعب فيتور روكي من صفوف أتلتيكو باراناينسي البرازيلي وأن اللاعب سينضم لصفوف الفريق في يناير القادم.

لكن بعيدًا عن موعد انضمام اللاعب ومدى جدوى تلك الصفقة في الوقت الحالي، فهناك صدفة قد تكون قد حكمت بحكمها بالفعل على نجاح اللاعب.

الصدفة ببساطة هي أن سلف فيتور روكي نيمار دا سيلفا كان قد انضم لبرشلونة قبل عشر سنوات بالتحديد في عام 2023، وليس هذا فحسب، فقبله بعشر سنوات انضم رونالدينيو لصفوف برشلونة.

وكلاهما نجحا بشكل واضح مع برشلونة سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي، قبل أن تفرق الطرق بينهما وبين النادي الكتالوني لاحقًا.

جدير بالذكر أن صفقة فيتور روكي كانت قد كلفت برشلونة إجمالي 74 مليون يورو بحسب ما علمت النسخة البرازيلية لـ GOAL.COM.