"يمر ببداية صعبة ولكن".. أسطورة البرازيل "الكتالوني" يرشّح مبابي للكرة الذهبية!

ماذا قال ريفالدو؟

تحدث أسطورة الكرة البرازيلية ريفالدو، نجم برشلونة السابق، عن "معاناة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في موسمه الأول مع ريال مدريد".

وحقق مبابي حلمه بالانضمام إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، لكن الفرنسي لم يُحقق توقعات الكثيرين حتى الآن.

وعلى الرغم من ذلك، يعتقد ريفالدو أن مبابي يمكن أن يزدهر في لوس بلانكوس، مشيرًا إلى أنه "مرشح رائع للكرة الذهبية في المستقبل".

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وقال النجم البرازيلي في تصريح لصحيفة "سبورت": "يمر مبابي ببداية صعبة، لكنني قلت دائمًا إنه سيكون لاعبًا ناجحًا في مدريد".

وأضاف: "إنه هداف ويملك شخصية بارزة، لديه الموهبة ليكون أفضل لاعب في العالم (العام التالي)، وهو في أفضل نادٍ في العالم من حيث الألقاب والتاريخ".

واستدرك: "يستغرق التكيف بعض الوقت، لكنني متأكد من أنه سيكون لاعبًا رئيسيًا ومرشحًا رائعًا للكرة الذهبية في المستقبل".

يُعد مبابي بالفعل أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكنه حتى الآن لم يُقدم أداءً يليق بهذا اللقب في مدريد، حيث سجل 12 هدفًا وتمريرتين حاسمتين في 22 مباراة، وهي أرقام لا ترشحه للمنافسة على "الكرة الذهبية".