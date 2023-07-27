بداية صادمة للهلال في البطولة العربية

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سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام الأهلي طرابلس الليبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

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الهلال يتواجد في المجموعة الثانية بالبطولة العربية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، إلى جانب كل من الأهلي طرابلس والوداد الرياضي المغربي، بالإضافة إلى السد القطري.

دخل الزعيم الهلالي المباراة، بمستوى سيئ للغاية؛ حيث فشل في تهديد مرمى الفريق الليبي، حتى الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول، عندما بدأ البرازيلي ميشايل ديلجادو، في التحرك على الجناحين الأيمن والأيسر.

ومن ناحيته.. اعتمد الأهلي طرابلس، على الهجمات المرتدة، سواء في الشوط الأول أو الثاني؛ حيث اخترق دفاعات الهلال "المهزوزة"، في أكثر من مناسبة.

وجاءت أخطر فرصة لنادي الهلال، في الدقيقة 71، عندما ارتطمت الكرة في عارضة حارس مرمى الأهلي طرابلس؛ بعد لعبة فنية رائعة بين البرتغالي روبن نيفيش، وميشايل.

بهذه النتيجة.. تساوت أندية المجموعة الأربعة، برصيد نقطة وحيدة فقط؛ حيث تعادل السد والوداد سلبيًا أيضًا، عصر اليوم الخميس، في مباراة شهدت طرد يحيى جبران، متوسط ميدان الفريق المغربي.

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