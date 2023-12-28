بداية تدارك الأخطاء .. الاتحاد يتخذ قرارين مهمين بعد هزيمة النصر التاريخية

الاتحاد يعمل على تدارك أخطاء النصف الأول من الموسم الحالي

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اتخذ مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، مجموعة من القرارات؛ استعدادًا لمنافسات النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ خاصة بعد الخسارة التاريخية أمام النصر (2-5)، في كلاسيكو المملكة الأخير.

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نتائج الاتحاد تشهد تراجعًا كبيرًا في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث يحتل المركز السادس - حاليًا -، مع تأهله إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ودور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، قررت الإدارة الاتحادية، إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم، في مدينة دبي الإماراتية، خلال فترة التوقف القادمة؛ بسبب مشاركة منتخب السعودية، في بطولة كأس آسيا، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

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الصحيفة كشفت عن إنهاء إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية"، برئاسة أنمار الحائلي، كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر، الذي ينطلق في شهر يناير القادم، ويستمر لمدة 14 يومًا.

وعلى جانب آخر.. أعاد البرتغالي دومينجو سواريز، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، صياغة مكافآت الفوز، للاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ حسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية".

سواريز قرر أن تكون مكافآت الفوز لنجوم الفريق الاتحادي "تدريجية"؛ بحيث تتصاعد بعد كل انتصار رسمي، حتى تصل إلى مبلغ معين، على أن يتسلمها اللاعبين، بعد اللقاء مباشرة؛ وذلك على عكس ما فعله النصر، الذي ألغى رئيسه التنفيذي، بعض المكافآت وأعاد صياغة أخرى؛ ما تسبب في مشاكل كبرى، استدعت تدخل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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