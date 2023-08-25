بداية النهاية .. تحرك رسمي لإقالة روبياليس بسبب القبلة المثيرة للجدل

روبياليس أصبح في موقف صعب بعد رفض ترك منصبه...

رفض المجلس الأعلى للرياضة الإسبانية، تصرف لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، المثير للجدل في نهائي كأس العالم للسيدات 2023، وقرر الإطاحة به.

روبياليس قام بلقطة مثيرة للجدل أثناء تسليم ميداليات الفوز بلقب كأس العالم للسيدات 2023 لمنتخب إسبانيا، حيث قام بتقبيل هيرموسو ليفتح بابًا من الواضح أنه لن يُغلق أبدًا.

ورفض روبياليس، تقديم استقالته في اجتماع اللجنة العمومية الاستثنائية اليوم الجمعة، وشدد على أنه قدم اعتذاره ولا يوجد سبب آخر لرحيله (طالع التفاصيل).

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ومن جانبه أكد فيكتور فرانكوس، رئيس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، تصرفات روبياليس، وشدد على أن المجلسس قرر إيقافه عن مهام عمله ولكن في حالة واحدة.

وعقد المجلس الأعلى للرياضة، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الجمعة، قال فيه فرانكوس: "السيد روبياليس اليوم لم يرق إلى المستوى الذي كان متوقعًا منه، أمام الحكومة والمجتمع".

وأضاف: "نرغب أن نوضح شيئًا واحدًا للجمهور، وهو أن طريق الحكومة انتهي نحو رئاسة الاتحاد، سنرسل اليوم إلى مذكرة إلى محكمة TAD لانتهاك قانون الرياضة، فنحن نرى ما حدث جريمة خطيرة للغاية".