بداية النهاية لتقنية الفيديو.. الكشف عن أول دولة ترفض تطبيقها!

رفض تام لتقنية الفيديو...

كشفت تقارير صحفية عن وجود هجوم شرس ضد استخدام تقنية الفيديو، في ملاعب السويد، مما دفع رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم، الإعلان عن عدم استخدام التقنية في المسابقات المحلية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، فإن أندية السويد ترفض استخدام تلك التقنية في المباريات، خاصة وأن الأندية مملكة بنسبة تزيد عن 50% للمشجعين.

ومن جانبه قال فريدريك رينفيلدت، رئيس الاتحاد السويدي في تصريحات صحفية: "لدينا 18 ناديًا من النخبة ومقاطعتين، يرفضان تطبيق تقنية الفيديو، ونحن نحترم ذلك".

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وتابع: "لذلك لم نطرح أي اقتراح بشأن تقنية الفيديو، في اجتماعنا السابق، ولا أتوقع أن يحدث هذا في المستقبل أيضًا نحن نحترم قواعد الديموقراطية في اللعبة".

وكان الأمين العام لرابطة الدوري السويدي للمحترفين، قد قال في تصريحات حول هذا الأمر في الصيف الماضي: "السويد هي الدولة الوحيدة حاليًا من بين الدوريات الثلاثين الأعلى تصنيفًا في أوروبا، لم تقرر استخدام تقنية الفيديو".

وأكمل: "وإن حقيقة عدم استخدامنا لتلك التقنية، يوضح إلى حد كبير نموذجنا الديموقراطي، نحن فخورون بديموقراطيتنا ويجب علينا حمايتها".