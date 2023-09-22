بداية النهاية؟ ثورة غضب في مانشستر يونايتد بسبب "محسوبية" تين هاج!

الأزمات تتوالى على المدرب الهولندي

من سيئ إلى أسوأ، هكذا تسير الأمور في مانشستر يونايتد هذا الموسم، بظهور مؤشرات حول ثورة قادمة ضد المدرب إريك تين هاج.

الفريق يمر بمرحلة حرجة على مستوى الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثالث عشر بالبطولة برصيد 6 نقاط فقط، بينما افتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا بالخسارة 4/3 أمام بايرن ميونخ.

موقع "مانشستر إيفيننج نيوز" كشف عن شعور بعض لاعبي مانشستر يونايتد بالضيق من التغييرات التكتيكية التي يجريها تين هاج بشكل مستمر، بالإضافة لانتقاداته اللاذعة تجاه بعضهم عندما يهبط مستواهم لفترة ما.

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وأشار الموقع إلى أن الاعتقاد السائد حاليًا في غرفة ملابس الشياطين الحمر، هو أن الهولندي لديه بعض اللاعبين المفضلين الذين لا يتعرضون لأي نوع من الانتقاد، بينما يتم مهاجمة البعض الآخر بشكل علني وبصورة قاسية مثل جادون سانشو.

تين هاج يتفادى بقدر الإمكان ذكر أسماء أي لاعب يفشل في أداء مهامه، ولكنه يسلط الضوء كثيرًا على فشل اللاعبين في اتباع القواعد بعد الهزائم، كما يشعر بعض اللاعبين أنهم تم وضعهم في موقف محرج لتنفيذ تعليمات مدربهم التكتيكية في ظل الوضع الصعب الذي يعانيه الفريق بعد غياب أنتوني لأجل غير مسمى.

ويأتي ذلك بسبب عدم وجود أي لاعب آخر بمركز الجناح الأيمن يجيد اللعب بالقدم اليسرى بعد إيقاف أنتوني ورحيل ميسون جرينوود على سبيل الإعارة إلى خيتافي.

وكان تين هاج قد انتقد السهولة التي تجاوز بها ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ ماركوس راشفورد مهاجم الشياطين الحمر قبل تسجيل الهدف الأول بالمباراة الماضية ضد بايرن.

يذكر أن بعض التقارير الأخرى كشفت عن وجود أزمة بين اللاعبين وحالة من الضيق بسبب الطريقة التي تعامل بها تين هاج مع دافيد دي خيا الحارس السابق للفريق والذي رحل عن النادي هذا الصيف ولم ينضم إلى أي فريق آخر حتى الآن.