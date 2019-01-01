بدء عملية بيع التذاكر الموسمية لألميريا وظهور سعودي

الجماهير بدأت في الحصول على التذاكر الموسمية للفريق الإسباني

فيسبوك تويتر بلال محمد

أقبلت الجماهير الإسبانية، علي شراء التذاكر الموسمية، لنادي ألميريا بثوبه الجديد، استعداداً للموسم الجديد، تحت إدارة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

ومن المنتظر أن يفتتح الفريق الإسباني، موسمه مساء غد السبت بمواجهة فريق ألبسيتي على أرضه.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، صورة يظهر فيها ثلاث تذاكر موسمية، لمواطنين سعوديين.

وبدأ اليوم، بيع التذاكر الموسمية للفريق، وأكد الحساب الرسمي للنادي، أن عدد المشتركين في أول يوم، تجاوز عدد المشتركين في الموسم الماضي.

ويلعب النادي في دوري الدرجة الثانية بإسبانيا، منذ عام 2015، وكان أفضل مواسمه 2007/2008 عندما حصل على المركز السابع، في الدوري الممتاز.

أول ثلاثة سعوديين يشترون تذاكر موسميه لنادي 🇸🇦🔥👍🙏🏻❤️ pic.twitter.com/VdFn212FQ7 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 16, 2019

وفي سياق متصل قام، رئيس النادي اليوم بعقد اجتماعاً، مع بلدية المدينة الإسبانية، لجعل نادي ألميريا أفضل، ولبحث مفاوضات حول مستقبل الفريق.

جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ، مع البرتغالي، بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق لنادي التعاون، والذي حصل معه على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين لقيادة الفريق فنياً في الفترة القادمة.