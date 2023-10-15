بدء التجهيز لرحيله إلى السعودية .. ليفربول يُحدد خليفة محمد صلاح

تعرف على اللاعب الذي يستهدفه ليفربول من أجل ضمه

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي في التحرك الفعلي من أجل تجهيز بديل للنجم المصري محمد صلاح، المتوقع انتقاله إلى دوري روشن السعودي خلال صيف 2024.

وكان نادي الاتحاد قد تقدم بعرض رسمي إلى ليفربول خلال الصيف الماضي، من أجل ضم محمد صلاح وصل إلى 150 مليون جنيه استرليني وتم رفضه.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن ليفربول مستعد لتقديم عرض قياسي من أجل التعاقد مع الألماني ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ الألماني، لتعويض محمد صلاح.

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وأضافت الصحيفة أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أبدى إعجابه بساني، ودفع ناديه لشرائه بمقابل مادي كبير.

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وكان ساني أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ عام 2020، بسبب رغبته في المشاركة بشكل أكبر.