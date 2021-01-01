بخصوص المصابين .. أخبار سارة لزيدان قبل مواجهة فالنسيا

ريال مدريد نحو استعاده نجومه المصابين

تلقى ريال مدريد والمدير الفني له زين الدين زيدان أخبارًا إيجابية قبل مواجهة فالنسيا ضمن منافسات الدوري الإسباني باستعادة نجميه المصابين داني كارباخال ولوكاس فاسكيز.

تأكدت الأخبار السارة لزيدان، حيث تعافة الثنائي داني كارباخال ولوكاس فاسكيز من إصابتهما، حيث عادا يوم الجمعة لإكمال الحصة التدريبية بشكل طبيعي مع المجموعة بنفس الوتيرة.

، بعد القيام بذلك يوم الخميس. قد يكون كلاهما متاحًا للبدء يوم الأحد ضد فالنسيا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام خصم قوي حتى وإن كان يعاني هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة آس فإن تواجدهما في المباراة سيكون أكيدًا بشرط عدم وجود انتكاسات في آخر حصة تدريبية من الأسبوع غدًا السبت قبل المباراة بـ 24 ساعة.

وبذلك سيصبح لدى زيدان المزيد من الرفاهية بعدما اضطر في المباراة الماضية أمام خيتافي والتي فاز بها بهدفين مقابل لا شيء للدفع ببعض عناصر الكاستيا لإكمال القائمة.

ولكن لأنه رب ضارة نافعة، كان تألق مارفن بارك لاعب فريق الشباب أحد الأشياء التي من الممكن أن تمنح حلولًا إضافية لزيدان الذي لعب برسم تكتيكي مغاير من أجل الظروف.

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يذكر أن ريال مدريد هو وصيف الدوري الإسباني في الوقت الحالي مناصفة مع برشلونة خلف المتصدر اتلتيكو مدريد الذي يبدو مرشحًا للفوز باللقب خلال الموسم الحالي.