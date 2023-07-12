بحضور شاكيرا .. تفاصيل جديدة في حفل تقديم ليونيل ميسي في إنتر ميامي!

ما هي التفاصيل الجديدة في حفل ليونيل ميسي؟

كشفت التقارير الصحفية عن تفاصيل جديدة تخص حفل تقديم ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي.

ميسي رفض العودة إلى صفوف برشلونة، كما رفض عرض الهلال السعودي راغبًا في إنهاء مسيرته الكروية مع إنتر ميامي.

وقالت صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية إنّ إنتر ميامي يرفض الكشف عن التفاصيل، وأكد فقط على وجود مطربة لاتينية في الحفل.

لكن الصحيفة أشارت إلى أنّ هذه المطربة هي شاكيرا بجانب مالوما، كما أنّ الحفل مجهز لها يوم الأحد المقبل، 16 يوليو، والتي تحتوي على فعاليات ضخمة من حفلات وغيرها داخل وخارج الملعب.

وسوف يظهر ليونيل ميسي للمرة الأولى بقميص إنتر ميامي يوم 21 يوليو في مباراة ضد كروز أزول في بطولة كأس الرابطة، وهي بطولة جديدة تضم فرقًا من الدوري الأمريكي والمكسيكي.

ميسي يتقاضى راتبًا يتراوح بين 50 إلى 60 مليون يورو في إنتر ميامي، بحسب ما ذكره رئيس النادي خورخي ماس في تصريحات صحفية سابقة.