بحضور رموز كرة القدم العالمية.. انطلاق تصفيات الشرق الأوسط لبطولة EA SPORTS FC آسيا

ينطلق البرنامج مع مهرجان EA SPORTS FC موبايل في بانكوك يومي 14 و15 يونيو

يجتمع أشهر المتنافسين وكبار المؤثرين والمشجعين للعبة EA SPORTS FC موبايل في قارة آسيا، وذلك تزامنًا مع انطلاق بطولة جديدة هذا العام بعنوان "سلسلة EA SPORTS FC آسيا المقدمة من فيزا".

وتأتي هذه البطولة بعد النجاح الكبير الذي حققته جولة FC Pro العام الماضي، وستُقدم التصفيات الإقليمية هذا العالم فرصًا أكبر للجمهور والمجتمع من هواة ولاعبي EA SPORTS FC موبايل للتنافس على أرض الملعب الافتراضي للفوز بالجوائز والمجد في مهرجان ترفيهي أوسع نطاقاً.

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وبهذه المناسبة، انطلقت تصفيات منطقة الشرق الأوسط في 24 أبريل/ نيسان 2025، ويمكن للمهتمين بالحصول على معلومات إضافية أو المشاركة في التصفيات الإقليمية للشرق الأوسط من التسجيل في سيرفر ديسكورد الخاص بالشركة في الشرق الأوسط.

وقال جايمي ماكينلاي، نائب الرئيس الأول للنشر في آسيا لدى إلكترونيك آرتس: "مع وجود أكثر من 1.5 مليار لاعب على الهاتف المحمول في جميع أنحاء آسيا، تُعد EA SPORTS FC موبايل في صميم التقاء كرة القدم بمتعة اللعب. فنحن نقدم تجارب أصيلة وتنافسية وممتعة للغاية. ومن خلال التعاون مع فيزا، نفخر بإطلاق واحدة من أكثر فعالياتنا طموحًا على الإطلاق في مجال كرة القدم عبر الجوال، والتي صُممت خصيصًا للاحتفال بشغف عشاق كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة وتلبية رغباتهم".

وتنطلق سلسلة EA SPORTS FC آسيا بمهرجان FC Mobile في بانكوك، وهو حدث يستمر يومين ويقام في بانكوك، تايلاند، يومي 14 و15 يونيو/ حزيران المقبل، ويضم منافسين من تايلاند وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا والصين وكوريا وأستراليا والهند والشرق الأوسط.

ففي يوم 14 يونيو/ حزيران، سيتنافس المحترفون والمؤثرون الإقليميون في بطولة برو-أيه إم (Pro-Am) الاستعراضية لتحديد من سيحصل على حقوق المفاخرة النهائية.

وفي اليوم التالي، سيتنافسون في مسابقة للفوز بمبلغ 30,000 دولار أمريكي، حيث يواجه أفضل المحترفين بعضهم البعض في مواجهة من أجل المجد.

وسيتم تأمين مقاعد البطولة من خلال الدعوات المباشرة والتصفيات الإقليمية قبل الحدث، حيث لا يحصل الأبطال على النقود والتأثير فحسب، بل سيكسبون أيضًا مكانهم في فعاليات سلسلة EA SPORTS FC آسيا المستقبلية التي تقدمها فيزا.

وقالت دانييل جين، رئيسة التسويق في فيزا آسيا باسيفيك: "يسر شركة فيزا أن تتعاون مع EA بصفتها الشريك المقدم لمهرجان FC Mobile. وتضع هذه الشراكة فيزا في صميم واحدة من أكثر المنصات ارتباطًا بالثقافة وتأثيرًا في عالم الألعاب. ومع بروز جيل جديد من اللاعبين الرقميين والهواتف المحمولة من الجيل زد (Gen Z) والجيل ألف (Gen A) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تعمل فيزا باستمرار على توفير تجربة ألعاب غامرة، مع ضمان سرعة المعاملات وأمانها وتكاملها بسلاسة مع بيئة الألعاب. ونتطلع إلى الارتقاء بمستوى اللاعبين في كل مكان من خلال كوننا أفضل طريقة للدفع واستلام الأموال في مجال الألعاب في جميع أنحاء المنطقة".