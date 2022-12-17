بحضور راموس وفيراتي .. شقيق مبابي يظهر للمرة الأولى مع باريس

ظهور جديد لعائلة مبابي في النادي الفرنسي

نجح إيثان شقيق النجم الفرنسي كيليان مبابي، في تسجيل الظهور الأول له مع باريس سان جيرمان وهو عمره 15 سنة فقط.

وجاء ذلك بعدما لعب إيثان في المباراة الودية التي خاضها فريقه أمام نادي "باريس إف سي"، والتي شهدت تواجد العديد من النجوم الكبار مثل سيرخيو راموس وماركو فيراتي.

ودخل شقيق مبابي كبديل في الشوط الثاني من المباراة التي استمرت لمدة 60 دقيقة فقط في مركز تدريب النادي الفرنسي.

وشهد اللقاء فوز باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف، بحضور إيثان الذي أعرب عن سعادته البالغة بالظهور في هذه المباراة الودية.

وقال اللاعب عبر حسابه على موقع "إنستجرام":"متحمس جدًا لظهوري الأول مع النجوم المحترفين".

يذكر أن إيثان يجيد اللعب في وسط الملعب وانضم لباريس في يوليو 2021 ويتواجد حاليًا مع فريق الشباب تحت 19 سنة.