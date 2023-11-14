بحضور تشافي .. أنشيلوتي يصرخ بوجه الجميع: لا أحد يحترمنا في الدوري الإسباني!

حالة من الغضب ظهر بها المدرب المخضرم

قام كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بالهجوم على الحكام المتواجدين في الدوري الإسباني، مشيرًا إلا أنهم لا يحترمون المدربين أبدًا.

المدرب الإيطالي المخضرم شارك في اجتماع المدربين في الدوري الإسباني الذي تم عقده صباح اليوم، الثلاثاء، وبمجرد بدء جلسة الأسئلة والأجوبة انفجر في وجه الجميع.

صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن أنشيلوتي قام برفع صوته قائلًا:"الحكام لا يحترمون المدربين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح أنشيلوتي خلال حديثه أن القرارات الخاطئة للحكام أصبحت تؤثر على المدربين أكثر من أي وقت مضى، وبسببها قد يتعرض البعض للإقالة لو خسر فريقه، وشدد على أن المدربين هم من أول من يستحقون الاحترام وهو ما لا يحدث.

وفي سياق متصل تم التطرق إلى أزمة مشاكل حصول المدربين المٌقالين على أجورهم، وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة من أوائل من أكدوا شعورهم بالغضب من الوضع الذي يعيشه زملاؤه، وقام بتأييده كيكي سيتيين المٌقال مؤخرًا من تدريب فياريال.

وشهد الاجتماع كذلك شكوى تشافي من عقد المدربين الكثير من المؤتمرات الصحفية، بالإضافة للتوصل لحل لتأمين حصول المدربين المُقالين على مستحقاتهم بأسرع بشكل ممكن عند رحيلهم عن أنديتهم.