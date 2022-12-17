بحضور أنتوني .. غضب برازيلي بسبب الحفل الصاخب لـ"نيمار المكتئب"

الجماهير تهاجم نيمار من جديد

أثار النجم البرازيلي نيمار حالة من الغضب بين أبناء بلاده، بسبب الحفل الصاخب الذي أقامه في مدينة ساو باولو بعد الخروج من كأس العالم.

نيمار سبق أن كشف عن شعوره بالاكتئاب خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الخروج الصادم لمنتخب البرازيل من المونديال بالهزيمة من كرواتيا بركلات الترجيح.

ومع ذلك كشفت صحيفة "as" الإسبانية، عن قيام نيمار بتنظيم هذا الحفل الذي أغضب الجماهير البرازيلية التي تشعر بالحزن بعد خروج بلادها المحبط من المونديال.

ووفقًا لما أظهرته شبكات التواصل الاجتماعي، فإن هذا الحفل شهد تواجد العديد من الفنانين وعارضات الأزياء والمطربين بالإضافة لزميله أنتوني لاعب مانشستر يونايتد.

وتعجبت الجماهير من إقامة نيمار لهذا الحفل في منزل شقيقه في ساو باولو، بعد ساعات قليلة فقط من حديثه عن شعوره بالإحباط من صدمة المونديال.

جدير بالذكر أن العديد من التكهنات أثيرت الفترة الماضية، حول إمكانية اعتزال نيمار دوليًا بعد السقوط الأخير أمام كرواتيا.