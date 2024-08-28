"بحر مليء بالقذارة".. هجوم عنيف من قناة ريال مدريد على التحكيم ورابطة الليجا بسبب برشلونة

"علينا أن نستمر هكذا"

شنت قناة ريال مدريد الرسمية هجومًا كبيرًا على التحكيم الإسباني، وكذلك رابطة الليجا، بعد تسجل عقد داني أولمو، لاعب وسط برشلونة.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فقد تحدثت القناة كذلك عن الأداء التحكيمي للبارسا مع بداية الموسم: "يغفر للمنافس الأكبر طردًا واضحًا على باو كوبارسي في ميستايا (أمام فالنسيا) ويتم حرمان مدريد من ركلة جزاء في مايوركا، ويتغافلون عن طرد بابلو مافيو (لاعب مايوركا)".

وأضاف: "الخطأ ليس مع المنافسين، بل مع أولئك الذين يسمحون بذلك، إذا لم يحصل مافيو على بطاقة حمراء، فسوف يستمر في القيام بذلك (ضرب فينيسيوس)، وبالطبع إذا فعل ذلك ضد خصم آخر فسيتم طرده، هذا ما هو عليه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطرقت القناة إلى تسجيل عقد داني أولمو، بعد إصابة أندرياس كريستنسن على أنه (طويل الأجل): "يسمح للبارسا بتسجيل اللاعبين بحجة أن إصابة لاعب لمدة شهر أو شهر ونصف (طويلة الأجل). يسمحون له بالقيام بذلك وينتهي به الأمر، لأن يكون صاحب هدف الفوز على فاييكانو"

وختمت: "إنها منافسة لا تصمد، كل شيء مضحك، على ريال مدريد أن يبحر في هذا البحر المليء بالقذارة ومن الواضح أن علينا الاستمرار".