بحثًا عن معجزة .. لوكا مودريتش يلجأ إلى "مشعوذة" المشاهير للتعافي من إصابته!

يحاول لوكا مودريتش التعافي في الوقت المناسب لمساعدة ريال مدريد حتى نهاية الموسم..

يبحث الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني عن معجزة حقيقية تساعده على التعافي من إصابته التي تعرض لها في أوتار الركبة خلال مباراة جيرونا في الجولة 31 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني.

إصابة مودريتش المفاجئة جاءت في وقت صعب للغاية بالنسبة إلى ريال مدريد، وستجعله يغيب عن مباراتين حاسمتين هذا الموسم، الأولى أمام أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا، والثانية ضد مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موقع "Sportklub" الصربي كشف أن مودريتش، وبحثًا عن التعافي السريع، قام برحلة سريعة إلى العاصمة الصربية بلجراد، من أجل عرض نفسه على "الطبيبة المعجزة" ماريانا كوفاسيفيتش.

كوفاسيفيتش تعد طبيبة مشاهير الرياضة حول العالم، حيث نجحت في علاج أسطورة التنس نوفاك ديوكوفيتش قبل بطولة أستراليا المفتوحة الأخيرة، وبعدما وصل الصربي إلى البطولة مع شكوك حول حالته البدنية انتهى به الأمر متوجًا باللقب بعد أن لعب 6 مباريات في 11 يومًا فقط.

ومن المقرر أن يبتعد مودريتش عن الملاعب لمدة 4 أسابيع، ويأمل الكرواتي أنه بتلك الزيارة إلى الطبيبة الشهيرة فستتقلص تلك المدة إلى أسبوعين فقط.

وتبلغ قيمة استشارة الطبيبة الصربية 5000 يورو، وقد بدأت العمل مع الإصابات الرياضية بداية من عام 2002، كما عملت مع نادي سيسكا صوفيا البلغاري، بالإضافة إلى الطاقم الطبي الرسمي لمنتخب غانا.

وبدأت كوفاسيفيتش في اكتساب المزيد من الشهرة بداية من عام 2009، عندما ذهب عدد من نجوم ليفربول في ذلك الوقت إلى عيادتها، مثل جلين جونسون وفابيو أوريليو، إلى عيادتها بحثًا عن معجزة.

كما عالجت عددًا من النجوم خلال الفترة من 2010 إلى 2013 مثل فرانك لامبارد، وكريستيانو رونالدو، وأليكيس سانشيز، وواين روني، وروبن فان بيرسي، بالإضافة إلى العديد من الأسماء الأخرى، لدرجة أن بعض الصحف العالمية أطلقت عليها لقب "المشعوذة".