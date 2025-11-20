نتائج قرعة ملحق تصفيات كأس العالم 2026 .. إيطاليا تقع في فخ "بريطاني" والعراق قد تواجه "قاهر البرازيل"

بدأ العد التنازلي لانطلاق كأس العالم 2026، الحدث الكروي الأكبر الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في نسخة استثنائية تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا. هذا التوسّع التاريخي يفتح الباب أمام حضور أكبر على الساحة العالمية، لكنه في الوقت نفسه يزيد من شراسة المنافسة بين المنتخبات التي تتسابق لخطف بطاقات العبور إلى المونديال.

ومع اقتراب نهاية التصفيات في أغلب الاتحادات القارية، بدأت ملامح المنتخبات المتأهلة تتضح تدريجيًا، فيما لا تزال الأبواب مفتوحة أمام عدد من المنتخبات لخوض الفرصة الأخيرة عبر “الملحق العالمي” المؤهل لكأس العالم. هذا المسار الإضافي يمنح منتخبات من قارات مختلفة إمكانية الصعود لأكبر محفل رياضي في العالم، ويضيف بُعدًا جديدًا من الإثارة قبل اكتمال قائمة المتأهلين.

كما تقام في نفس الفعاليات قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم لتحديد آخر الفرق المتأهلة عن القارة العجوز، بحضور المنتخب الإيطالي الباحث عن تفادي الغياب عن مونديال ثالث على التوالي، والسويد وبولندا ومنتخبات أخرى.

وفي هذا التقرير عبر موقع جول، نشاهد البث المباشر للملحق العالمي وجدول مبارياته، إضافة إلى تفاصيل المقاعد المتاحة وكيفية تحديد المنتخبات التي ستحصل على آخر البطاقات المؤهلة لكأس العالم 2026.

نتائج قرعة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026

أسفرت القرعة عن المواجهات الآتية:

المسار الدور المباراة المسار الأول نصف النهائي كاليدونيا الجديدة - جامايكا النهائي الفائز من نصف النهائي - الكونغو الديمقراطية المسار الثاني نصف النهائي بوليفيا - سورينام النهائي الفائز من نصف النهائي - العراق

ما هو الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026؟

من المنتظر أن يتم حسم مقعدين من المقاعد المشاركة في المونديال، من خلال الملحق العالمي، الذي يشارك فيه كل من اتحادات، إفريقيا، آسيا، أمريكا الجنوبية، الكونكاكاف، وأوقيانوسيا، وسيكون هناك ملحق منفصل خاص بقارة أوروبا.

وسيشارك في الملحق العالمي ستة منتخبات، سيتم تقسيمهم إلى مسارين، كل مسار يضم منتخب مصنف، واثنين غير مصنفين.

وفي كل مسار سيخوض الفريقان غير المصنفان، مباراة نصف نهائي، سيتأهل الفائز منها لمواجهة المنتخب المصنف في المباراة النهائية، والفائز سيخطف بطاقة العبور إلى المونديال.

وتأتي احتمالية مواجهة العراق أمام بوليفيا كاختبار صعب لممثل العرب في الملحق، وذلك بسبب القوة التي يتمتع بها الفريق الذي احتل المركز السابع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

بوليفيا جمعت 20 نقطة في التصفيات، بفارق 8 نقاط عن كل من باراجواي وأوروجواي والبرازيل بينما جاءت الأرجنتين في المركز الأول بفارق شاسع بـ38 نقطة.

وجاءت النتيجة الأبرز لبوليفيا في التصفيات الأخيرة، بتحقيق الفوز على البرازيل بهدف نظيف في 10 سبتمبر الماضي، ولكنها فشلت في التأهل بشكل مباشر لتخوض الملحق.

ما الفرق المشاركة في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026؟

الفريق الاتحاد الكونغو الديمقراطية إفريقيا العراق آسيا جاميكا كونكاكاف سورينام بوليفيا أمريكا الجنوبية كاليدونيا الجديدة أوقيانوسيا



ما موعد مباريات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026

سوف يتم إقامة مباريات الملحق العالمي بنظام البطولة المجمعة في المكسيك خلال توقف مارس المقبل في 2026.

وسوف يتم تحديد الملاعب المختارة للمواجهات في وقت لاحق، مع تحديد مواعيد المباريات بشكل دقيق.

ما هو الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026؟

تم تقسيم الفرق ال16 إلى 4 مستويات:

المستوى الأول: إيطاليا، تركيا، الدنمارك، وأوكرانيا.

المستوى الثاني: بولندا، تشيكيا، سلوفاكيا، ويلز.

المستوى الثالث: ألبانيا، جمهورية أيرلندا، البوسنة والهرسك، وكوسوفو.

المستوى الرابع: رومانيا، السويد، أيرلندا الشمالية، مقدونيا الشمالية.

وتلتقي فرق المستوى الأول مع فرق المستوى الرابع، وفرق المستوى الثالث مع فرق المستوى الثاني في نصف النهائي في مباراة واحدة على أرض صاحب التصنيف الأعلى، بينما تحدد القرعة أين تلعب المباراة النهائية.

وتقام مباريات نصف النهائي في السادس والعشرين من مارس المقبل، بينما يقام النهائي في الحادي والثلاثين من نفس الشهر لتحديد آخر المتأهلين عن أوروبا إلى مونديال 2026.

نتائج قرعة الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026

المسار الأول

إيطاليا - أيرلندا الشمالية

ويلز - البوسنة

المسار الثاني

أوكرانيا - السويد

بولندا - ألبانيا

المسار الثالث

تركيا - رومانيا

سلوفاكيا - كوسوفو

المسار الرابع

الدنمارك - مقدونيا الشمالية

التشيك - جمهورية أيرلندا