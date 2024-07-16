بث مباشر | شاهد حفل تقديم كيليان مبابي لاعبًا لريال مدريد

شاهد بالفيديو البث المباشر لحفل تقديم كيليان مبابي لاعبًا في ريال مدريد

انتهى الفصل الأخير لقصة من أكثر قصص انتقالات كرة القدم إثارة عبر تاريخها، وبعد سنوات من المفاوضات أعلن ريال مدريد، عن ضم كيليان مبابي بشكل رسمي.

وكان كيليان مبابي، قد أعلن قبل عدة أسابيع رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم دون أن يكشف عن وجهته المقبلة، إلا أن الجميع يعلم أنها ستكون ريال مدريد.

وامتدت مفاوضات ريال مدريد، مع النجم الفرنسي صاحب الـ 25 عامًا، إلى سنوات وكان قريبًا من الانضمام في عام 2022، قبل أن تتعثر الصفقة، إلا أن هذه المرة الأمر على وشك أن يصبح رسميًا ويرتدى مبابي قميص الميرينجي.