الهلال وباختاكور: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الهلال ضد باختاكور في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، والتي تقام في ملعب الجنوب بقطر..

الهلال 1 × 1 باختاكور

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

93' أمامية هلالية تضع جوميس في مواجهة الحارس، لكن تسلل على الفرنسي.

91' الحكم يضيف 7 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

87' محاولات الهلال متواصلة، لكن استبسال دفاعي من باختاكور.

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82' هتان باهبري يدخل بدلاً من ناصر الدوسري..

79' كنو يمرر كرة للشهراني الذي يرسل تسديدة قوية من أمام يسار منطقة الجزاء، لكن الكرة تمر إلى ضربة مرمى.

هدف التعادل لباختاكور...

76' الهلال يكشر عن أنيابه في هذه الأثناء ويحاول التقدم من جديد...

هكذا اعترض سويونوف كرة جوميس بيده خارج منطقة الجزاء...

70' ماشاريبوف أرسل عرضية أرضية من اليسار حولها سيران إلى مرمى المعيوف الذي أبعد الكرة، لكنها سقطت أمام ديرديوك الذي تابع الكرة في الشباك.

70' التعاااااااااااااااااااااادل لباختاكور عن طريق ديرديوك.

69' جيوفينكو ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تصطدم بالجدار.

68' الحارس البديل كوفاتوف يدخل بدلاً من خامداموف.

64' كردي أرسل عرضية أرضية من اليمين وضعت جوميس في مواجهة الحارس الذي خرج من منطقة الجزاء، فاستقبل الفرنسي الكرة بكعبه في محاولة للمرور بها من فوق الحارس، لكنه اعترض الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، فلم يتردد الحكم في منحه البطاقة الحمراء.

64' أووووووووووووو، بطاقة حمراء يتحصل عليها حارس باختاكور سوينوف.

63' تبديل أول في صفوف باختاكور بدخول ديرديوك بدلاً من سيرجيف.

57' خطأ لباختاكور من على يسار منطقة جزاء الهلال، ينفذه ماشاريبوف بعرضية يشتتها الدفاع الهلالي.

53' خامادوف يتقدم بالكرة في اليمين ثم يحاول إرسال عرضية يعترضها الشهراني وترتد الكرة بلاعب باختاكور وتخرج إلى ضربة مرمى للهلال.

شاهد هدف الهلال الذي سجله جيوفينكو في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول...

48' خامادوف يتوغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ويرسل عرضية تمر من الجميع ثم يشتتها الحافظ بصعوبة إلى الركنية.

46' بداية الشوط الثاني...

48' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول..

قووووووول.. الله الله 🤩🤩💙💙 pic.twitter.com/MvUTmyL3UX — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 14, 2020

47' جيوفينكو نفذ الضربة الحرة بتسديدة عبرت من فوق الجدار وسكنت الشباك من على يسار الحارس.

47' جوووووووووووووووول أول للهلال عن طريق جيوفينكو.

45' خطأ للهلال من مكان خطير على حافة منطقة الجزاء بعد تدخل على جيوفينكو.

38' الهلال مكتفي حتى الآن بالمرتدات، وباختاكور هو الأخطر.

34' ماشاريبوف يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية تمر من المعيوف وتصل لسيرجيف الذي يحولها بالخطأ ليد المعيوف الخارج من مرماه.

30' كنو حول كرة من يمين الوسط إلى يسار منطقة الجزاء قبلها الشهراني برأسية عرضية لجوميس الوحيد تمامًا في مواجهة الحارس، لكن الكرة مرت من الفرنسي إلى ضربة مرمى.

30' يا ربااااااااااااااااااااااه، ماذا أضعت يا جوميس؟

28' خطورة سيرجيف لا تتوقف، حيث يدخل يسار منطقة الجزاء ويرسل تسديدة يسارية تجد المعيوف مرةً أخرى.

27' خطيييييييييرة لباختاكور بتمريرة تضع سيرجيف في مواجهة المرمى، فيرسل تسديدة أرضية يمسكها المعيوف ببراعة.

25' ماشاريبوف ينطلق بالكرة في اليسار ويبحث عن ثغرة يرسل منها العرضية، لكن كردي يفتك الكرة.

20' عرضية من اليمين عن طريق كارييو، يرتقي لها الحارس سويونوف ويمسك الكرة قبل أن تصل لجوميس.

14' جانج يرسل كرة أمامية تبحث عن كارييو في اليمين، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

10' حصار قوي يضربه باختاكور على الهلال الذي يتراجع كليًا.

7' المعيووف كاد أن يتسبب في خطأ في مرماه، حيث وصلت له الكرة وتباطأ في لعبها فهجم عليه سيرجيف وافتكها ثم أرسل تسديدة أبعدها الحارس السعودي وأصلح الخطأ.

6' الخطورة لاتزال مستمرة، وجيوفينكو ينفذ الركنية بعرضية يحولها كنو من على القائم الأول لجوميس الذي يقابلها برأسه، لكن سويونوف يعترض الكرة.

5' خطورة أولى للهلال بتوغل من الشهراني الذي يتبادل الكرة مع الدوسري في اليسار، ثم ينفرد بالحارس ويرسل تسديدة تخرج إلى ركنية.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة..

تشكيل الهلال:

يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-4-2

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - جانج هيون سو - عبد الله الحافظ - أمير كردي

سالم الدوسري - محمد كنو - ناصر الدوسري - أندريه كارييو

سيباستيان جيوفينكو - بافيتيمبي جوميس

تشكيلة المباراة | @Alhilal_FC 🇸🇦 ضد باختاكور 🇺🇿 يبحث عن مواصلة سجّل الانتصارات المتتالية وتحقيق العلامة الكاملة ✅ #الهلال_باختاكور #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/72XvlV5f8Z — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 14, 2020

تشكيل باختاكور:

يبدأ المدرب كوفاتوف بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-4-2

إلدوربيك سوينوف

فاروخ سايفيف - إيجور كريمتس - آنزور إسماعيلوف - خوخي أكبر عليانوف

جلال الدين مشاريبوف - ساردور سابيرخودجاييف - أوليدجون تشامروبيكوف - ساردور سابيرخودجاييف

إيجور سيرجييف - دراجان سيران

الهلال الذي يدخل المسابقة الآسيوية وهو منتشٍ بتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، يتقاسم صدارة المجموعة مع باختاكور برصيد 6 نقاط لكل منهما، مما يُزيد من أهمية تحقيق كتيبة لوتشيسكو للفوز في المباراة للتحليق بعيدًا بالمركز الأول والحصول على خصم أسهل في دور الـ16.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المباشر لمباراة الهلال ضد باختاكور في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020..