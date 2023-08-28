بث مباشر: شاهد مؤتمر تقديم روبرتو مانشيني مدربًا للمنتخب السعودي

وقائع مؤتمر تقديم روبيرتو مانشيني مدربًا للأخضر السعودي

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الإيطالي روبرتو مانشيني مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب السعودية، ليخلف بذلك الفرنسي هيرفي رينارد.

حساب المنتخب السعودي عبر منصة إكس نشر مقطع فيديو أظهر خلاله التعاقد مع المدرب الذي استقال من تدريب منتخب إيطاليا مؤخرًا، وذلك بعدما قاده للفوز بلقب يورو 2020 لكنه فشل في التأهل معه لنهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر العام الماضي.

صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت كانت قد أشارت إلى أن المدرب سيُقدم عبر مؤتمر صحفي في الرياض عند الساعة الخامسة اليوم، الإثنين، لكن وصول المدرب متأخرًا أجل موعد المؤتمر.

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ما راتب روبرتو مانشيني مع المنتخب السعودي؟

أعلنت صحيفة "لاجازيتا" أنّ المدرب الإيطال سيحصل على راتب سنوي قدره 25 مليون يورو، بعقد يمتد إلى 3 سنوات.

مانشيني قاد منتخب إيطاليا للتتويج باليورو الأخير بعد التغلب على المنتخب الإنجليزي في المباراة النهائية، كما أنّه أول من حقق لقب البريمييرليج لفريق مانشستر سيتي.

موعد وصول روبرتو مانشيني إلى الرياض

ووصل المدرب الإيطالي إلى الرياض منذ دقائق تمهيدًا لانطلاق المؤتمر الصحفي وإعلان بداية عهد جديد للأخضر السعودي.

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