بث مباشر: شاهد مباراة مصر والبرازيل في البطولة الأوليمبية الودية

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد منتخب البرازيل الأوليمبي الودية، والتي تقام في إطار البطولة الودية المقامة في القاهرة

مصر 0 × 0 البرازيل

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره البرازيلي مساء الثلاثاء، وذلك في البطولة الودية المقامة في العاصمة القاهرة استعدادًا لأولمبياد طوكيو 2020.

المنتخب المصري بقيادة شوقي غريب تعادل سلبيًا مع نظيره الكوري الجنوبي في المباراة الماضية بملعب السلام مع ظهوره بأداء أثار القلق نسبيًا حول مستقبل شباب الفراعنة.

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في الوقت نفسه فإن السامبا البرازيلية قدّمت أداءً فريدًا من نوعه أمام كوريا وانتصرت عليه بثلاثية مقابل هدف، مما يزيد الضغوطات على المصريين رغم الطابع الودي للمباراة.

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سيكون لزامًا على شباب مصر التأكيد على أنهم في أفضل حال بعد طول غيابهم بسبب أزمة كورونا، ولا توجد مباراة أفضل من التي أمام البرازيل لإيضاح الحقيقة للجميع.

تشكيل منتخب مصر

من المتوقع أن يعتمد المدرب شوقي غريب على التشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-3

محمد صبحي

محمد عبد السلام - محمود مرعي - أحمد رمضان بيكهام

حسن علي - أكرم توفيق - إمام عاشور - كريم العراقي

صلاح محسن - أحمد ياسر ريان - ناصر ماهر

تشكيل منتخب البرازيل

من المتوقع أن يعتمد المدرب أندري جاردين على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

دانييل فوزيتو

تشاو هنريكي - جابرييل - ليانكو - إيمرسون

رينيير جيسوس - مايكون - وينديل

رودريجو - ماتيوس كونيا - دافيد نيرس