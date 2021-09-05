مصر والجابون: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مصر والجابون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، والتي يستضيفها ستاد فرانسفيل بالجابون

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الجابون 1 × 1 مصر

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91' بطاق صفراء لمصطفى محمد لخلع القميص احتفالاً بالهدف.

90' كرة أمامية ارتقى لها صلاح محسن ومرر رأسية لمصطفى محمد الذي واجه الحارس، فأرسل تسديدة ساقطة اعترضها الحارس لكن الكرة مرت منه وقابلها مصطفى برأسية سكنت الشباك.

90' التعاااااااااااااادل لمصر عن طريق مصطفى محمد.

88' أوباميانج يتقدم بكرة على يسار قوس منطقة الجزاء، ثم يرسل تسديدة تمر عالية إلى ضربة مرمى.

83' صلاح محسن يدخل بدلاً من أيمن أشرف.

80' مصطفى محمد يضم بكرة في اليسار ثم يرسل تسديدة تصل سهلة ليد الحارس.

77' دخول عبد الله السعيد ومصطفى محمد بدلاً من حمدي فتحي وأفشة.

73' ألفينا ضم بالكرة في اليمين وتبادلها مع بوكو الذي أعادها له في منطقة الجزاء، فقابلها بتسديدة أرضية سكنت شباك الشناوي.

73' الهدف الأول للجابون عن طريق ألفينا..

72' باهر المحمدي يدخل بدلاً من أحمد توفيق الذي خرج للإصابة.

70' يا إلهي! عمر جابر يتحصل على بطاقة حمراء بعد تدخل قوي.

66' دخول ألفينا بدلاً من كانجا.

66' خطأ للجابون من على يمين منطقة جزاء مصر ينفذه بوبيندزا بتسديدة ترتطم بالجدار وتخرج الكرة إلى ركنية.

60' المنتخب المصري أفضل منذ بداية الشوط الثاني، وتراجع تام للجابون.

54' أفشة يضم بكرة في اليسار ثم يرسل تسديدة أرضية تمر إلى ضربة مرمى.

50' الخطييييييييييير بوبيندزا يستلم كرة في يمين منطقة الجزاء فيخرج له الشناوي ويعترض الكرة ثم يشير الحكم إلى تسلل على الجابون..

46' بداية الشوط الثاني...

48' نهاية الشوط الأول..

47' ثنائية بين أوباميانج وبوبيندزا الذي يرسل تسديدة من منطقة الجزاء تخرج غير دقيقة وضعيفة إلى ضربة مرمى.

45' أيمن أشرف يرسل عرضية من اليسار تمر يبعدها الحارس لركنية من على يساره.

40' مرتدة سريعة للمنتخب المصري يبدأها السولية بتمريرة لشريف الذي ينطلق بالكرة ويضم أمام يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة تمر عالية إلى ضربة مرمى.

37' بوانجا يرسل عرضية من اليمين تصل لبويندزا الذي يرسل تسديدة قوية تمر عالية إلى ضربة مرمى.

35' كانجااااااااااا يرسل تسديدة أرضية تمر بمحازاة القائم الأيسر للشناوي.

32' حصار جابوني على منتخب مصر المتراجع.

27' بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب عمر جابر بعد تدخل قوي منه على بوانجا.

25' خطييييييييييرة للجابون بعرضية من اليسار عن طريق الخطير بوانجا يقابلها أوباميانج بتسديدة يعترضها الشناوي، ثم يشير الحكم إلى تسلل على مهاجم آرسنال.

22' بوانجا استلم كرة على يسار منطقة الجزاء وتوغل إلى داخل المنطقة ثم أرسل تسديدة سكنت الشباك، لكن الحكم أشار إلى تسلل عليه قبل لعب الكرة.

22' يا ربااااااااااه! هدف ملغي للجابون.

21' كرة أمامية للجابون تصل لأوباميانج على يسار منطقة الجزاء فيقابلها بتسديدة يسارية تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

15' الكرة عبرت من أشرف قبل التسديد والحكم يحتسب ضربة مرمى.

15' ايمن أشرف ينطلق بالكرة في اليسار ويدخل منطقة الجزاء حتى يصل لخط الركنية، ثم يرسل تسديدة تمر من الحارس وتكمل بعرض الملعب إلى الجهة الأخرى.

14' اللعب منحصر في وسط الميدان، ومنتخب مصر هو الأفضل.

8' خطورة أولى للمنتخب بتمريرة من صلاح من اليمين لشريف الذي يمررها بكعبه لأفشة الذي يقابل الكة بتسديدة تمر عالية إلى ضربة مرمى.

1' بداية المباراة...

تشكيلة منتخب مصر أمام الجابون

يبدأ المدرب حسام البدري بالتشكيل التالي..

🔴 حسام البدري يعلن تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة الجابون في الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 🇪🇬…⬇️⬇️ #EFA pic.twitter.com/WY4WaEV7sl — EFA.eg (@EFA) September 5, 2021

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أحمد توفيق

حمدي فتحي - عمرو السولية - عمر جابر

محمد مجدي أفشة - محمد شريف - محمد صلاح

تشكيل الجابون

من المتوقع أن يبدأ المدرب نيفيو باتريس بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أنتوني مفا ميزوي

يوهان أوبيانج - إبراهيم ندونج - برونو مانجا - أنتوني أويونو

ماريو ليمينا - أندريه بوكو - جيلور كانجا

آرون بويندزا - بيير إيميريك أوباميانج - دينيس بوانجا

جدول مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يشارك المنتخب المصري في المجموعة السادسة من التصفيات برفقة، أنجولا والجابون، بالإضافة إلى منتخب ليبيا.

الفراعنة نجحوا في الفوز بالمباراة الأولى على حساب المنتخب الأنجولي بهدف دون رد، بينما سقط المنتخب الجابوني بهدفين مقابل هدف أمام ليبيا في الوقت القاتل من المباراة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة مصر والجابون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.