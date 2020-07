ريال مدريد وأتلتيك بيلباو: مباشر لحظة بلحظة

أتلتيك بيلباو 0 × 0 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

حكم المباراة يطلق صافرة نهاية الشوط الأول والتعادل السلبي هو المخيم، لنا عودة مع الشوط الثاني.

45' بنزيما يهدر فرصة التقدم بعد عرضية مثالية من أسينسيو لكن رأسية الفرنسي أتت خارج المرمى.

42' لا يمكن لزيدان ترك راموس فريسة لويليامس، فهو شاب سريع وبالطبع سيتفوق على سيرخيو راموس الذي يعد من أكبر لاعبي ريال مدريد سنًا.

41' مونياين يمرر كرة لويليامس الذي لا يجد راموس فينطلق بالكرة ويحاول التخلص من ميليتاو بسرعته، لكن البرازيلي يفوز بالكرة ويتحصل على خطأ بعد دفع ويليامس له.

39' ويليامس يتوغل بالكرة في اليمين ثم يمررها قصيرة لجارسيا فينطلق مارسيلو لها ويبعدها، فيقفز جارسيا حتى تخرج الكرة للتماس ويضرب فخذ البرازيلي بالحذاء، وخطأ وإنذار على راؤول جارسيا.

36' كل الأخطاء الممكنة فعلها ويليامس في هذه اللقطة، التقط الكرة ولم يتركها لكابا وكان في وضعية تسلل، ثم أنهى الهجمة برعونة شديدة.

36' كابا انطلق بالكرة في اليمين ثم مررها لجارسيا وانطلق بدون كرة داخل منطقة الجزاء، فأعاد جارسيا له الكرة لكن ويليامس التقطها قبل أن تصل لكابا وانفرد بكورتوا ثم أرسل الكرة ساقطة، لكنها عبرت إلى خارج الملعب.

36' يا رباااااااااااااااااااه، ماذا أضعت يا ويليامس؟

35' تدخل قوي من راموس على ويليامس الذي أرهقه في هذا اللقاء، وخطأ لأتلتيك بيلباو.

34' ريال مدريد يبدأ الضغط بعد الاستراحة، وأتلتيك بيلباو يتراجع.

33' استئناف المباراة.

30' استراحة لشرب المياه يمنحها الحكم في هذه الأثناء.

28' أسينسيو يمرر كرة في يسار منطقة الجزاء لمارسيلو الذي يلحق بها بصعوبة فيرسل عرضية تخرج إلى ضربة مرمى.

27' رودريجو يتلاعب بيوري في اليمين ثم يرسل عرضية يبعده الدفاع.

25' حتى الآن لا خطورة حقيقية لريال مدريد على سيمون، وأتلتيك بيلباو هو الأخطر.

23' الخطييييييييير ويليامس يهرب بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم يطلق قذيفة تخرج إلى خارج الملعب من على حافة العارضة.

23' خطأ لبيلباو من مكان بعيد أمام منطقة الجزاء بعد تدخل من كاسيميرو على جارسيا.

22' عرضية خطيييييييييرة من اليسار عن طريق أسينسيو تصل لرودريجو على القائم الثاني، فقابلها برأسية خرجت بعيدة إلى ضربة مرمى.

21' التبديل الأول لأتلتيك بيلباو بخروج يراي ألفاريز المصاب ودخول أوناي نونيز.

20' مارسيلو يحاول الرد فيرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء، لكنبعيدة إلى ضربة مرمى.

20' مرتدة سرييييييييعة لأتلتيك بيلباو بهروب من ويليامس من راموس في اليمين لينطلق بالكرة حتى يصل إلى قوس منطقة الجزاء، فيقابله ميليتاو الذي يفتك الكرة ببراعة.

19' رودريجو يحاول التقدم بالكرة في اليمين لكن يوري يبعد الكرة للتماس.

18' يراي ألفاريز يعاني من إصابة ويبدو أنه لن يكمل المباراة.

17' كارباخال يرسل كرة من اليمين لبنزيما الذي يحولها للمرمى من منطقة الجزاء، لكن سيمون في الموعد.

17' مرتدات بيلباو صعبة جدًا على الريال حتى الآن.

16' خطييييييييييييييرة لأتلتيك بيلباو بعرضية من اليمين عن طريق لوبيز يقابلها كوردوبا برأسية قوية، لكن كورتوا يعترض الكرة.

16' كارباخال يتقدم في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها ألفاريز.

15' أسينسيو يرسل كرة عالية من يسار الوسط لبنزيما المحاصر من الدفاع، وبالطبع يفقد الكرة.

13' كابا يمرر كرة من اليمين للوبيز الذي يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء، لكن ضعيفة وسهلة على دفاع الملكي.

12' تمريرات بين عناصر أتلتيك بيلباو أمام منطقة جزاء ريال مدريد.

10' كرة أمامية لبيلباو تبحث عن ويليامس خلف الدفاع الأبيض، لكن راموس يبعد الكرة برأسه.

9' أسينسيو يدخل للعمق ويحاول التقدم، لكن الدفاع الباسكي يحاصره ويفتك الكرة.

8' تمريرات بين لاعبي ريال مدريد في الخلف، وضغط على حامل الكرة من أتلتيك بيلباو.

6' يوري أرسل عرضية أرضية من اليسار عبرت من راموس ووصلت لويليامس المواجه لكورتوا، فأرسل تسديدة أرضية ظهر أمامها مارسيلو وانزلق وأبعدها.

6' الراااااااااائع مارسيلو يحرم أتلتيك بيلباو من الهدف الأول.

5' ضغط من أتلتيك بيلباو على ريال مدريد المتراجع بدوره في هذه الأثناء.

3' خطيييييييييرة لريال مدريد بتسديدة من أسينسيو يعترضها سيمون، فترتد الكرة لرودريجو في يمين المنطقة فيرسل عرضية لبنزيما الذي يحاول السيطرة على الكرة برأسه لكنه يفقدها.

2' ريال مدريد على اليمين بالأبيض المعتاد، وبيلباو على السار بالأحمر والأبيض المميز.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - إيدير ميليتاو - داني كارباخال

فيديريكو فالفيردي - كاسيميرو - لوكا مودريتش

رودريجو - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو

البدلاء: إيسكو - جاريث بيل - توني كروس - لوكاس فاسكيز - لوكا يوفيتش - ماريانو دياز - خافي هيرنانديز - فينيسيوس جونيور - براهيم دياز - ألفونس أريولا - دييجو ألتوبي - فيرلاند ميندي.

سيبدأ المدرب جايزكا جاريتانو بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

أوناي سيمون

يوري بيرشيش - يراي ألفاريز - إنييجو مارتينيز - أندير كابا

إنييجو كوردوبا - داني جارسيا - أوناي لوبيز - إيكر مونياين

راؤول جارسيا - إنياكي ويليامس

