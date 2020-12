كريستال بالاس ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021، والتي يستضيفها ملعب سيلهرست بارك

كريستال بالاس 0 × 7 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة...

91' نهاية الشوط الثاني والمباراة...

57’ 🔁

81’ ⚽️

84' صلاح استلم كرة من تشامبرلين على يمين القوس ثم أرسل تسديدة يسارية على طريقة روبين مرت للشباك من على يمين جويتا.

84' السااااااااااااابع لليفربول عن طريق صلاح

81' ركنية من اليمين ينفذها أرنولد بعرضية يقابلها ماتيب برأسية يتابعها محمد صلاح برأسه للشباك.

81' السااااااااااااااااااادس لليفربول عن طريق صلاح..

78' زاها يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

75' فيرمينو يخرج ويدخل بدلاً منه تشامبرلين.

75' دخول ريديفالد وخروج ماكارثر...

69' باتشوايي يدخل بدلاً من إيزي.

69' دخول كورتيس جونز وخروج فينالدوم.

68' أرنولد أرسل كرة أمامية لصلاح الذي ضم في اليمين ثم حولها لفيرمينو الذي انفرد بجويتا ثم أرسل الكرة للشباك من فوق الحارس.

68' الخااااااااااااامس لليفربول عن طريق فيرمينو.

63' خطيييييرة لكريستال بالاس بكرة أمامية تصل لفان آنهولت الذي يرسل تسديدة تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

58' صلاح يدخل بدلاً من ماني...

56' روبرتسون يرسل عرضية أرضية من اليسار يروضها ماني ويرسل تسديدة أرضية تمر إلى خارج الملعب بمحازاة القائم الأيسر

52' كيتا أرسل عرضية من اليسار لآرنولد الذي روض الكرة في يمين المنطقة ثم مهدها لهندرسون القادم من الخلف، فأرسل الإنجليزي تسديدة مرت للشباك من على يمين جويتا.

52' الرااااااااااااابع لليفربول عن طريق هندرسون

49' ضغط من كريستال بالاس مع بداية الشوط الثاني، وتراجع تام لليفربول

46' بداية الشوط الثاني...

46' نهاية الشوط الأول...

44' روبرتسون انطلق بالكرة في مرتدة سريعة ثم أرسل عرضية وصلت لفيرمينو الذي روض الكرة في منطقة الجزاء ثم أرسل تسديدة سكنت شباك جويتا.

44' الثاااااااااااالث لليفربول عن طريق فيرمينو

35' فيرمينو مرر كرة لماني الذي دخل منطقة الجزاء ثم أرسل تسديدة من على يسار نقطة الجزاء سكنت شباك جويتا.

35' الثاااااااااااااني لليفربول عن طريق ماني.

28' خطييييييييرة لكريستال بالاس بعرضية من ركلة حرة من اليمين عن طريق ميليفويفيتش، يقابلها كوياتي برأسية يمسكها أليسون.

23' آيو يمر من فابينيو وينطلق في يمين منطقة الجزاء ثم يمرر الكرة لكنها تمر من خلف زاها

20' عرضية خطيييرة من اليمين عن طريق شلوب تمر من الجميع ويبعدها روبرتسون

17' شلوب ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها فابينيو

13' استحواذ لليفربول ومحاولات من كريستال بالاس للوصول لمرمى أليسون.

8' شلوب ينطلق بالكرة في اليمين في مرتدة سريعة ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها ماتيب.

3' أرنولد أرسل عرضية من اليمين وصلت لماني الذي دار بها في يمين المنطقة ثم مرر الكرة لمينامينو الذي راوغ ثم أرسل تسديدة سكنت الشباك.

3' جووووووووووووول أول لليفربول عن طريق مينامينو...

1' بداية المباراة...

تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فابينيو - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر آرنولد

نابي كيتا - جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - تاكومي مينامينو

البدلاء: ديفوك أوريجي - ناثانيل فيليبس - محمد صلاح - كورتيس جونز - أدريان - ريس ويليامز - أليكس أوكسليد تشامبرلين - كاويمين كيليهير - نيكو ويليامز.

تشكيل كريستال بالاس

يبدأ المدرب روي هودسون بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-4-2

فيسينتي جويتا

باتريك فان آنهولت - جاري كاهيل - شيخو كوياتي - ناثانيل كلاين

إبيريتشي لإيزي - جيمس ماكارثر - لوكا ميليفويفيتش - جيفري شلوب

جوردان آيو - ويلفريد زاها

البدلاء: ميتشي باتشوايي - سكوت دان - جيمس تومكينس - أندروس تاونسند - جاك بوتلاند - تيريك ميتشيل - جويل وارد - جايرو ريديوالد - جيمس ماكارثي.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2021 والقنوات الناقلة

يحتل الريدز صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، أما كريستال بالاس فيأتي في المركز 12 برصيد 18 نقطة.

أهلاً ومرحبًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21.