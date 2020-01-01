مان سيتي ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، والتي تقام على ملعب الاتحاد

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مانشستر سيتي 0 × 0 ليفربول

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3' صلااااااااااااااااح! استلام عالمي من صلاح بالصدر وتسديدة لكن إيديرسون يتصدى لها ويحرم ليفربول من التقدم، حاول ماني إكمال الكرة لكن إيدريسون تصدى لها مرة أخرى.

2' هدف ملغي لمانشستر سيتي! جابريل جيسوس ينفرد بمرمى أليسون ويحرز هدفًا لكن الحكم يلغيه بدعوى التسلل وتقنية الفيديو تؤكد القرار.

1' استحواذ لمانشستر سيتي ومحاولة بناء الهجمة، ليفربول بدوره يضغط محاولًا قطع الكرة.

الآن تنطلق المباراة! قمة مشتعلة في البريميرليج.. من سيحقق الانتصار؟

الآن يقوم لاعبو مانشستر سيتي بممر شرفي لليفربول في بادرة استثنائية قبل بداية المباراة باعتبار الريدز بطلًا للبريميرليج، وكما جرى العرف يجب الاحتفاء به.

تنطلق المباراة في تمام التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.. سنكون معكم منذ اللحظات الأولى وحتى النهاية.. تابعونا.

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

جورجينيو فينالدوم - فابينهو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

البدلاء: أوكسليد تشامبرلين - هارفي إليوت - نابي كيتا - ديفوك أوريجي - كيرتس جونز - جيمس ميلنر - نيكو ويليامز - تاكومي مينامينو - أدريان

⭐️ TEAM NEWS ⭐️



Here’s how we line-up for our trip to @ManCity 🔴 #MCILIV@Dejan06Lovren is out as a precaution with a minor knock. — FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 2, 2020

تشكيل مانشستر سيتي:

التشكيل | 4-2-3-1

إيديرسون

بنيامين ميندي - إيمريك لابورت - إيريك جارسيا - كايل والكر

رودريجو - إلكاي جوندوجان

رحيم ستيرلينج - كيفن دي بروين - فيليب فودين

جابريل جيسوس

البدلاء: رياض محرز - جون ستونز - بيرناردو سيلفا - كلاوديو برافو - تومي دايلي - دافيد سيلفا - زينتشينكو - نيكولاس أوتامندي - جواو كانسيلو

ويُنتظر أن يقوم فريق مان سيتي بإعداد ممر شرفي للاعبي الليفر وجهازه الفني وذلك احتفاءً بفوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وابتعد ليفربول بفارق 23 نقطة في الصدارة عن مانشستر سيتي الذي تجمد رصيده عند النقطة 63 قبل سبع جولات من نهاية المسابقة، ليفقد كل فرصه في التتويج باللقب.

وستكون هذه المباراة هي الأولى للريدز بعد التتويج رسميًا بلقب نسخة الموسم الحالي من البريميرليج في الجولة الماضية، إثر خسارة السيتي، ملاحقه المباشر، في نفس الجولة على يد تشيلسي بهدف لهدفين.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.