مان سيتي ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر سيتي 0 × 0 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

3' صلااااااااااااااااح! استلام عالمي من صلاح بالصدر وتسديدة لكن إيديرسون يتصدى لها ويحرم ليفربول من التقدم، حاول ماني إكمال الكرة لكن إيدريسون تصدى لها مرة أخرى.

2' هدف ملغي لمانشستر سيتي! جابريل جيسوس ينفرد بمرمى أليسون ويحرز هدفًا لكن الحكم يلغيه بدعوى التسلل وتقنية الفيديو تؤكد القرار.

1' استحواذ لمانشستر سيتي ومحاولة بناء الهجمة، ليفربول بدوره يضغط محاولًا قطع الكرة.

الآن تنطلق المباراة! قمة مشتعلة في البريميرليج.. من سيحقق الانتصار؟

الآن يقوم لاعبو مانشستر سيتي بممر شرفي لليفربول في بادرة استثنائية قبل بداية المباراة باعتبار الريدز بطلًا للبريميرليج، وكما جرى العرف يجب الاحتفاء به.

تنطلق المباراة في تمام التاسعة والربع بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.. سنكون معكم منذ اللحظات الأولى وحتى النهاية.. تابعونا.

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

جورجينيو فينالدوم - فابينهو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

البدلاء: أوكسليد تشامبرلين - هارفي إليوت - نابي كيتا - ديفوك أوريجي - كيرتس جونز - جيمس ميلنر - نيكو ويليامز - تاكومي مينامينو - أدريان

⭐️ TEAM NEWS ⭐️



Here’s how we line-up for our trip to @ManCity 🔴 #MCILIV@Dejan06Lovren is out as a precaution with a minor knock.