ريال مدريد وفالنسيا: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

فالنسيا 3 × 1 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

57' تسديدة أرضية رااااااااائعة من فالفيردي طار لها خاومي واعترضها ببراعة، فوصلت لفينيسيوس الذي راوغ ثم أرسل تسديدة عبرت عالية إلى ضربة مرمى.

𝘓𝘰𝘴 𝘊𝘩𝘦 are FLYING at Mestalla! 🕊️ 🦇 @valenciacf_en 🦇 #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/NCJ23JeV7c

54' سولير نفذ ركلة الجزاء على يسار تيبو كورتوا الذي طار للكرة، لكنها سبقته للشباك.

54' الثاااااااااااالث لفالنسيا عن طريق سولير.

51' جايا توغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء وعبر من راموس ثم أرسل عرضية أرضية اصطدمت بكورتوا فانطلق لها ماكسي للمتابعة، لكن مارسيلو تدخل عليه واحتسب الحكم ركلة جزاء.

51' ركلة جزااااااااااااااااااء لفالنسيا، وبطاقة صفراء لمارسيلو...

48' لي كانج أرسل تسديدة من على حافة منطقة الجزاء طار لها كورتوا ولمسها فتحولت للقائم.

48' القااااااااااااااائم الأيسر لكورتوا يحرم فالنسيا من الثالث.

46' بداية الشوط الثاني...

50' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول...

50' مودريتش يتوغل في يمين منطقة الجزاء ويمر من جايا ثم يرسل عرضية أرضية تصل سهلة ليد خاومي.

48' اندفاع لريال مدريد وتراجع من فالنسيا.

2-1 | ⌚️ 44' Own goal and we take the lead!



VAMOSSS!#ValenciaRealMadrid ⚽️#AMUNTValencia 🦇 pic.twitter.com/PXk9265usd