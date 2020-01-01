ريال مدريد وفالنسيا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2020-21، والتي يستضيفها الميستايا

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فالنسيا 3 × 1 ريال مدريد

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57' تسديدة أرضية رااااااااائعة من فالفيردي طار لها خاومي واعترضها ببراعة، فوصلت لفينيسيوس الذي راوغ ثم أرسل تسديدة عبرت عالية إلى ضربة مرمى.

54' سولير نفذ ركلة الجزاء على يسار تيبو كورتوا الذي طار للكرة، لكنها سبقته للشباك.

54' الثاااااااااااالث لفالنسيا عن طريق سولير.

51' جايا توغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء وعبر من راموس ثم أرسل عرضية أرضية اصطدمت بكورتوا فانطلق لها ماكسي للمتابعة، لكن مارسيلو تدخل عليه واحتسب الحكم ركلة جزاء.

51' ركلة جزااااااااااااااااااء لفالنسيا، وبطاقة صفراء لمارسيلو...

48' لي كانج أرسل تسديدة من على حافة منطقة الجزاء طار لها كورتوا ولمسها فتحولت للقائم.

48' القااااااااااااااائم الأيسر لكورتوا يحرم فالنسيا من الثالث.

46' بداية الشوط الثاني...

50' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول...

50' مودريتش يتوغل في يمين منطقة الجزاء ويمر من جايا ثم يرسل عرضية أرضية تصل سهلة ليد خاومي.

48' اندفاع لريال مدريد وتراجع من فالنسيا.

46' أوووووووووووووووو .. الحكم يحتسب الهدف رسميًا...

46' اللعب متوقف الآن انتظارًا لقرار غرفة الفيديو.

45' يا رباااااااااااااااااه... الحكم يحتسب الكرة هدف ويشير إلى دخولها بكامل محيطها للمرمى.

44' عرضية أرضية راااااااااائعة من اليمين عن طريق ماكسي جوميز اعترضها فاران من أمام تشيريشيف فعبرت للمرمى، لكن كورتوا لحق بالكرة وأبعدها.

41' سولير يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل على أسينسيو لإيقاف هجمة مرتدة.

#ValenciaRealMadrid 🦇⚪



⚽ 1-1 | ⌚ 32' GOOOOOOLLL GOL GOL GOL DE CARLOS SOLER



¡@Carlos10Soler no falla en el segundo lanzamiento y logra el empate!



#AmuntValencia 🖤 pic.twitter.com/I9UIqmN39p — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) November 8, 2020

35' سولير نفذ ركلة الجزاء في نفس الزاوية على يمين كورتوا الذي قفز للكرة، لكنها سبقته للشباك.

35' التعااااااااااااااااااادل لفالنسيا عن طريق سولير..

34' أووووووووووووووووووو.. الحكم يشير إلى إعادة ركلة الجزاء بسبب دخول موسى لمنطقة الجزاء قبل تنفيذ سولير ركلة الجزاء.

33' الحكم يذهب لكي يشاهد اللقطة بنفسه...

32' الحكم ينتظر قرار الفيديو...

30' سولير نفذ ركلة الجزاء على يمين كورتوا الذي أبعدها، فعادت الكرة لكارلوس الذي أرسل تسديدة ثانية اعترضها القائم الأيسر للبلجيكي، فانطلق موسى للكرة وتابعها بتسديدة سمنت الشباك.

30' التعاااااااااااااااااااااااادل لفالنسيا عن طريق يونس موسى...

29' راتشيتش أرسل كرة ساقطة قابلها جايا من على يسار المنطقة بعرضية اعترضها فاسكيز بيده.

29' ركلة جزااااااااااااااء لفالنسيا....

GOAL! Benzema opens the scoring for . pic.twitter.com/54DtaNUISt — Goal (@goal) November 8, 2020

23' مارسيلو مرر كرة من على يسار المنطقة لبنزيما المتمركز على يسار القوس، فاستقبل الكرة ثم أرسل تسديدة لا تصد ولا ترد سكنت الشباك من على يسار خاومي.

23' جوووووووووووول لريال مدريد عن طريق بنزيما.

22' عرضية أرضية من بنزيما من يسار المنطقة يبعدها جيامون.

18 فينيسيوس يهرب بالكرة في يسار منطقة الجزاء ويرسل عرضية أرضية يمسكها خاومي.

18' عرضية من اليسار عن طريق إيسكو يبعدها جابرييل من على رأس بنزيما.

12' خطييييييييرة لريال مدريد بتمريرة من مارسيلو لمودريتش الذي يرسل تسديدة يسارية من على يسار القوس، يعترضها خاومي ببراعة من على يمينه.

6' تصوييييبة من أسينسيو من أمام منطقة الجزاء تمر إلى خارج الملعب بمحازاة القائم الأيسر.

1' الآن بداية المباراة!

تشكيل فالنسيا

يبدأ المدرب خافيير جراسيا بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-4-2

خاومي دومينيك

خوسيه جايا - هوجو جيامون - جابريل باوليستا - دانييل فاس

دينيس تشيرشيف - أوروش راتشيتش - كارلوس سولير - يونس موسى

لي كانج - ماكسي جوميز

البدلاء: كريستيان ريفيرو - كوبا كويندريدي - كيفين جاميرو - مانو فاييخو - جونسالو جيديش - أليكس بلانكو - جيسون - توني لاتو - إلياكيم مانجالا - روبين سوبرينو.

تشكيل ريال مدريد

يبدأ زين الدين زيدان بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافاييل فاران - لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي - إيسكو

ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور

البدلاء: سيرخيو سانتوس - مارتين أوديجارد - توني كروس - لوكا يوفيتش - دييجو ألتوبي - رودريجو - أندري لونين - فيرلاند ميندي - ماريانو دياز.

ووجبت الإشارة إلى أن الريال يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ريال سوسييداد، مع وجود مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للميرينجي.

فالنسيا على النقيض، حيث قام ببيع عدد كبير من نجومه وبات يعتمد على لاعبين شباب، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في النتائج جعله يحتل المرتبة الثالثة عشر برصيد 8 نقاط فقط.

النادي الملكي على الصعيد المحلي يعيش أفضل فتراته بعد أن انتصر في الكلاسيكو على برشلونة ثم سحق قادش بأربعة أهداف مع عودة إدين هازارد بكل قوته في الآونة الأخيرة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ريال مدريد وفالنسيا المقام على الميستايا، وذلك في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2020-21.