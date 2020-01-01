ريال مدريد وغرناطة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد وغرناطة في الجولة 36 من الدوري الإسباني 2019-2020، والتي تقام على ملعب لوس كارمينيس

غرناطة 0 × 2 ريال مدريد

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30' بنزيما يتوغل في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

29' الكفة تتأرجح قليلاً لغرناطة، حيث يتناقل لاعبوه الكرة حتى تصل لماتشيس الذي يرسل عرضية تصل سهلة ليد كورتوا.

28' هدوء في نسق المباراة والريال دائمًا مسيطر.

26' بنزيما يمرر كرة لإيسكو في يسار منطقة الجزاء، فيرسل الإسباني عرضية أرضية يبعدها سيلفا بقده، ثم يشير الحكم إلى تسلل على صانع ألعاب الريال.

24' تدوير للكرة بين لاعبي الريال وغرناطة متراجع كليًا.

22' بداية هجوم للملكي بتمريرات في الخلف.

21' عرضية خطيييييييييييرة من اليمين عن طريق فيكو يرتقي لها كورتوا ويبعدها من على رأس فيرنانديز.

19' يتواصل استحواذ الريال على الكرة،وغرناطة لا يملك من أمره أي شيء.

17' تدخل قوي من ميندي على هيريرا، وخطأ وإنذار على الفرنسي.

16' مودريتش مرر كرة لبنزيما الذي توغل في يسار منطقة الجزاء ثم أرسل تسديدة عبرت للشباك من على يسار سيلفا.

16' الثااااااااااااااااااااني لريال مدريد عن طريق بنزيما.

14' تنفذ الضربة الحرة بعرضية من اليمين يرتقي لها فيرنانديز مع فاران، فتصطدم الكرة بهما وتخرج إلى ضربة مرمى.

13' خطأ لغرناطة من اليمين بعد تدخل من كروس على فيدي فيسو.

12' الريال يواصل السيطرة، وغرناطة يبدأ الضغط على حامل الكرة.

10' ميندي انطلق بالكرة في اليسار ثم توغل في منطقة الجزاء وأرسل تسديدة من قرب خط الركنية عبرت للشباك من زاوية مستحيلة.

10' جووووووووووووووووول أول لريال مدريد عن طريق ميندي.

9' الكرة تصل لمودريتش على اليمين فيرسل عرضية لكارباخال المنطلق في منطقة الجزاء، لكن الكرة تمر إلى الحارس سيلفا.

8' تدوير للكرة بين لاعبي ريال مدريد في مناطق غرناطة.

6' ماتشيس يتوغل في يسار منطقة جزاء ريال مدريد ويرد على إيسكو بعرضية تصطدم بفاران وتتحول للمرمى، لكن كورتوا يمسك الكرة.

5' خطورة أولى لريال مدريد بكرة من مودريتش إلى إيسكو الذي ضم لمنطقة الجزاء من اليسار ثم أرسل تسديدة أرضية أمسكها سيلفا من على يساره.

3' حصار مبكر من ريال مدريد على غرناطة المتراجع كليًا.

2' الريال على اليسار بالأخضر الرديف، وغرناطة على اليمين بالأحمر والأبيض والأزرق على اليمين.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

تشكيل ريال مدريد:

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

إيسكو - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي

تشكيل غرناطة:

يبدأ المدرب دييجو مارتينيز بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

روي سيلفا

خيل دياس - دومينجوس دوارتي - جيرمان سانشيز - فيكتور دياز

ينخيل هيريرا - رامون عزيز

داروين ماتشيس - فيدي فيكو - ديميتري فولكوير

كارلوس فيرنانديز

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هناك أهمية كبيرة للمباراة لكل من الفريقين، فالريال يسعى للفوز والاقتراب أكثر من لقب الليجا هذا الموسم، أما أصحاب الأرض فعليهم النتصار لمحاولة التقدم نحو أحد المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي.

يحتل غرناطة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، ويسعى الفريق للمشاركة في البطولة الأوروبية ومواصلة الانتصارات المتتالية له، وسيسعى لاستغلال اللعب في عقر داره للخروج من المباراة بالفوز إن أمكن ذلك.

أما ريال مدريد الذي يحتل المركز الأول برصيد 80 نقطة، منتعش بفوزه على ألافيس في الجولة السابقة بهدفين نظيفين، وسيسعى لمواصلة الانتصارات وعينه على أي تعثر لبرشلونة في محاولة للفوز بالبطولة في أسرع وقتٍ ممكن.

أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد غرناطة في الجولة 36 من الدوري الإسباني .