أتالانتا ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة ريال مدريد ضد إنتر ميلان في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

أتالانتا 0 × 2 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

المزيد من الفرق

46' نهاية الشوط الأول دون أي دقيقة كوقت محتسب بدلاً من الضائع..

43' ماني ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية تمر إلى ضربة مرمى.

42' أتالانتا يحاول إضافة ولو هدف قبل نهاية المباراة، لكن ليفربول غالق منافذ جيدًا.

36' الراااااااااااااااائع ماني يفتك كرة في الوسط وينطلق حتى يصل إلى يسار قوس منطقة الجزاء، فيضم ويرسل تسديدة يطير لها سبورتييلو ويبعد الكرة من على يساره.

ANOTHER ONE FOR JOTAAAAA!!!!! pic.twitter.com/JmoE1buDTu — FC USA (@LFCUSA) November 3, 2020

33' كرة أمامية لليفربول تصل لجوتا في يسار منطقة الجزاء فيستلم أمام هاتيبور ثم يرسل تسديدة أرضية تمر للشباك من على يمين سبورتييلو.

33' الثااااااااااااااااني لليفربول عن طريق جوتا.

29' كرة أمامية رااااااااااااائعة من باشاليتش تصل لزاباتا في يسار منطقة الجزاء، فيروض الكرولومبي ثم يرسل تسديدة تصطدم بالعارضة.

24' ماني يمرر كرة لجوتا الذي يروضها في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

21' بطاقة صفراء أولى في المباراة يتحصل عليها جونز بعد تدخل بالمسك على جوميز.

19' موريييييل يستلم كرة أمام منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة يسارية يمسكها أليسون على مرتين.

GOAL! Liverpool lead against !



It’s Diogo Jota yet again 🔥 #UCL pic.twitter.com/BkxbEtokDF — Goal (@goal) November 3, 2020

16' أرنولد أرسل بينية من يمين الوسط وصلت لجوتا الذي هرب من ديمسيتي في يمين منطقة الجزاء وانفرد بسبورتييلو ثم أرسل تسديدة ساقطة مرت للشباك.

16' جوووووووووووووووول لليفربول عن طريق جوتا.

16' الراااااااائع كورتيس جونز ويدخل يمين منطقة الجزاء، ثم يرسل تسديدة أرضية يسارية يمسكها سبورتييلو.

15' خطيييييييييييييييرة لأتالانتا بكرة أمامية تصل لمورييل في يمين منطقة الجزاء، فيروض الكرة ويضم ويرسل تسديدة أرضية يسارية يعترضها أليسون بقدمه.

13' صلاح يمرر كرة لماني الذي يستلمها بدوران أمام منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة يسارية يبعدها سبورتييلو للركنية.

11' موخيكا يرسل عرضية من اليسار يبعدها جوميز.

10' أرنولد ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها ديمسيتي.

6' أمامية رااااااااااائعة ينطلق لها صلاح في سباق سرعة مع موخيكا الذي يلحق الكرة قبل المصري ويبعدها للركنية.

2' جوتاااااااااااااا يتوغل بالكرة ويدخل يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضية يمسكها سبورتييلو ببراعة.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

⚽️ KICK-OFF! ⚽️



🤔 Which game are you watching? #UCL — UEFA (@ChampionsLeague) November 3, 2020

تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - ريس ويليامز - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

كورتيس جونز - جوردان هندرسون - جورجينيو فاينالدوم

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

البدلاء: نابي كيتا - روبيرتو فيرمينو - أدريان - جيمس ميلنر - كونستانتينوس تسيميكاس - تاكومي مينامينو - نيكو ويليامز - جويل ماتيب - شيردان شاكيري - ديفوك أوريجي - جيك كاين - كاويمين كيليهير.

تشكيل أتالانتا

يبدأ المدرب جيان بييرو جاسبيريني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 3-5-2

ماركو سبورتييلو

بيرات ديمسيتي - خوسيه لويس بالومينو - رافائيل تولوي

يوهان مويكا - أليخاندرو جوميز - ريمو فريلير - ماريو باشاليتش - هانس هاتيبور

لويس مورييل - دوفان زاباتا

البدلاء: يوسيب إيليشيتش - فابيو ديباولي - ماتيو روجيري - بييرلويجي جوليني - كريستيان روميرو - روسلان مالينوفسكي - سام لاميرس - أماد ديالو تراوري - أليكسي ميرانتشوك - فرانشيسكو روسي - ماتيو بيسينا - جيورجيو سكالفيني.

جدول مباريات وترتيب مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2021

أما صاحب الأرض يهمه تحقيق نتيجة إيجابية حيث يأتي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط الفوز على الريدز يضعهم في الصدارة والتعادل يضمن له البقاء في المركز الثاني حتى لو فاز آياكس الهولندي في مباراته، أما الهزيمة قد تضع الفريق الإيطالي في موقف صعب خصوصاً أن المباراة على ملعبه و المواجهة القادمة أمام الريدز على أرضه مما يزيد من صعوبتها ولازالت المنافسة قائمة في المجموعة ويأمل كل فريق من حسم التأهل.

يتصدر الريدز المجموعة برصيد 6 نقاط من مبارايتين حيث فاز على آياكس الهولندي بهدف دون مقابل، وحقق الفوز أيضاً في مباراته الأخيرة أمام نادي ميدتييلاند الدنماركي بهدفين دون رد، والفوز في المباراة القادمة قد يحسم صعوده للدور التالي مبكراً.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة أتالانتا ضد ليفربول المقامة على أتليتي أتزوري، وذلك في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21.