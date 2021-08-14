الهلال ضد الطائي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال ضد الطائي في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022، والمقامة في ستاد الملك فهد الدولي

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الهلال 0 × 0 الطائي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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تشكيل الطائي

يبدأ المدرب محمد الكوكي بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

مارتين لوكوف

حسن الجبيري - لوساو - مارسيلو - عبد العزيز مجرشي

عبد العزيز الحرابي - جوميس كليمون

فهد الجهني - نوليدج موسونا - محمد حرزان

محمد الثاني

البدلاء: بدر الخمعلي - محمد العقل - أسامة الخلف - محمد مرزوق - محمد عطية - عبد الوهاب جعفر - عبد الكريم السلطان - حامد فلاته

تشكيل الهلال

يبدأ المدرب ليوناردو جارديم بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-4-2

عبد الله المعيوف

ناصر الدوسري - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

لوسيانو فييتو - عبد الله عطيف - جوستافو كوييار - أندريه كارييو

بافيتمبي جوميس - موسى ماريجا

البدلاء: حبيب الوطيان - متعب المفرج - مد الله العليان - محمد جحفلي - محمد كنو - مصعب الجوير - سالم الدوسري - عبد الله رديف - صالح الشهري.

أما الطائي الوافد الجديد للدوري السعودي للمحترفين، يطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال، لبداية موسمه بدفعة معنوية قوية.

الزعيم تحت قيادة مدربه الفرنسي ليوناردو جارديم، يريد بداية الموسم بقوة، لبداية المنافسة على اللقب مبكرًا، والتكشير عن أنيابه لباقي المنافسين.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الهلال ضد الطائي ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22، والتي يستضيفها ستاد الملك فهد الدولي.