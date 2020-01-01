الزمالك والاتحاد السكندري: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام في استاد برج العرب

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الاتحاد 0 × 1 الزمالك

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55' خطيييييييييييرة للزمالك بتمريرة من ساسي تضع مصطفى محمد في يمين منطقة الجزاء، فيرسل تسديدة أرضية تعبر إلى ضربة مرمى من على يمين الحارس.

54' الصباحي يرسل عرضية من اليسار يبعدها طارق حامد.

51' السيد سالم يرسل عرضية من اليسار تصل سهلة ليد أبوجبل.

49' ساسي يمرر كرة لعبد الشافي الذي يرسل عرضية من اليسار يبعدها الدفاع.

46' الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني.

محمود شعبان وعبد الغني محمد يدخلان بدلاً من مروان النجار وأحمد حجي.

نهاية الشوط الأول: الزمالك ١-٠ الإتحاد السكندري. pic.twitter.com/9pacZdlZ7Z — SC (@ZSCOfficial) August 10, 2020

هذه هي المباراة الثانية الرسمية للزمالك بعد العودة من توقف فيروس كورونا الطويل، حيث خاض الفارس الأبيض مباراة أمام المصري وتمكن من الفوز فيها بهدف نظيف جعلوه يرتقي إلى المركز الثاني برصيد 34 نقطة مؤقتًا.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك في الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على استاد برج العرب.