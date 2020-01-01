برشلونة ضد نابولي: مباشر لحظة بلحظة
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برشلونة 3 × 0 نابولي
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41' الإعادة تظهر أن ميسي افتك الكرة وكوليبالي ركل قدمه... ماذا سيحتسب شاكير
40' أوووووووووووووو، ميسي يضغط على كوليبالي في محاولة لافتكاك الكرة، فيتداخل اللاعبان ويسقطان، وشاكير يوقف اللعب.
40' الحكم يشير لاستئناف المباراة.
38' استراحة يمنحها الحكم للاعبين لالتقاط الأنفاس.
35' نابولي يسيطر على الكرة، لكن برشلونة منظم اليوم
33' الحكم شاكير يلغي الهدف بداعي لمسة يد على ميسي.
30' عرضية من اليسار عن طريق ألبا وصلت لميسي الذي روض الكرة على صدره وأرسل تسديدة يسارية عبرت لشباك أوسبينا.
30' الثاااااااااااااااااالث لبرشلونة عن طريق ميسي.
28' سيطرة لبرشلونة على مجريات اللقاء ونابولي مراجع تمامًا.
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أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة برشلونة ونابولي في إياب دور 16 من دوريي أبطال أوروبا، والتي يستضيفها ملعب كامب نو.