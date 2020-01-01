الجزائر ونيجيريا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الجزائر ونيجيريا الودية في إطار استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس أمم أفريقيا الشهر القادم

الجزائر 0 × 0 نيجيريا

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9' مستحوذ رغم التقدم، ونيجيريا متراجع تمامًا

6' ركنية للجزائر من اليسار نفذت بعرضية على رأس بن سبعيني الذي أرسل رأسية اصطدمت بالدفاع، ثم ارتدت له الكرة وتابعها بتسديدة يسارية سكنت الشباك.

6' جوووووووووووووووول أول للجزائر عن طريق رامي بن سبعيني..

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل منتخب الجزائر:

سيبدأ المدرب جمال بلماضي بالتشكيل التالي..

تشكيل منتخب نيجيريا:

يبدأ النسور بالتشكيل التالي..

ووجبت الإشارة إلى أن منتخب الجزائر سوف يلتقي أيضًا مع منتخب المكسيك وديًا بعد مباراة نيجيريا، مما يوضح حجم الاهتمام من بلماضي بالإعداد للمرحلة المقبلة والدفاع عن اللقب الذي ظفر به في نسخة 2019 بمصر.

ومن المقرر أن يلتقي الخضر مع منتخب زيمبابوي ذهابًا وإيابًا في تصفيات الكان في شهر نوفمبر المقبل، ويسعى بلماضي إلى الوقوف على مستوى لاعبيه قبل المباريات الرسمية وبعد طول غياب.

قرابة السنة ابتعدت فيها المنتخبات الإفريقية عن التجمع بسبب فيروس كورونا وإلغاء الوقفات الدولية في مارس وسبتمبر بالقارة السمراء، لذلك آثر جمال بلماضي لعب بعض الوديات هذا التوقف استعدادًا للتصفيات.

يستهل منتخب الجزائر استعداداته لانطلاق تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 ، عندما يلتقي وديًا مع منتخب نيجيريا على ملعب ليمانس آرينا بالنمسا.

أعزائي المتابعين .. أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر المقدم من موقع جول لمباراة الجزائر ضد نيجيريا الودية، والمقامة في إطار استعدادات المنتخبين لخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا الشهر القادم.