نتائج قرعة أمم أفريقيا 2023

بلال محمد
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شاهد أحداث قرعة كأس أمم إفريقيا 2023....

تستعد ساحل العاج لاستقبال كأس أمم إفريقيا 2023، في النسخة الرابعة والثلاثين في تاريخ البطولة العريقة.

ومع اقترابنا من انطلاق المسابقة، التي تبدأ في يناير القادم، أجرى الاتحاد الإفريقي مراسم قرعة البطولة، التي سيشارك فيها 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات.

نتيجة قرعة كأس أمم إفريقيا 2023

المجموعة الأولىالمجموعة الثانيةالمجموعة الثالثة
ساحل العاجمصرالسنغال
نيجيرياغاناالكاميرون
غينيا الاستوائيةالرأس الأخضرغينيا
غينيا بيساوموزمبيقجامبيا
المجموعة الرابعةالمجموعة الخامسةالمجموعة السادسة
الجزائرتونسالمغرب
بوركينا فاسوماليالكونغو الديمقراطية
موريتانياجنوب إفريقيازامبيا
أنجولاناميبياتنزانيا

متى موعد كأس أمم إفريقيا 2023؟

في بيان عبر موقعه الرسمي، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

فيما ستختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا في إفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

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