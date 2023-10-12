نتائج قرعة أمم أفريقيا 2023

شاهد أحداث قرعة كأس أمم إفريقيا 2023....

تستعد ساحل العاج لاستقبال كأس أمم إفريقيا 2023، في النسخة الرابعة والثلاثين في تاريخ البطولة العريقة.

ومع اقترابنا من انطلاق المسابقة، التي تبدأ في يناير القادم، أجرى الاتحاد الإفريقي مراسم قرعة البطولة، التي سيشارك فيها 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات.

نتيجة قرعة كأس أمم إفريقيا 2023

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة ساحل العاج مصر السنغال نيجيريا غانا الكاميرون غينيا الاستوائية الرأس الأخضر غينيا غينيا بيساو موزمبيق جامبيا

المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة المجموعة السادسة الجزائر تونس المغرب بوركينا فاسو مالي الكونغو الديمقراطية موريتانيا جنوب إفريقيا زامبيا أنجولا ناميبيا تنزانيا

متى موعد كأس أمم إفريقيا 2023؟

في بيان عبر موقعه الرسمي، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

فيما ستختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا في إفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.