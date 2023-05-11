تعرف على نتيجة قرعة بطولة كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطرِ، وتعرف على تصنيف المنتخبات..

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تواصل قطر استضافة أهم الأحداث العربية في كرة القدم العالمية والقارية، وهذه المرة ستكون الوجهة هي بطولة كأس آسيا 2023، بعد النجاح المذهل الذي قدمه البلد العربي في استضافة بطولة كأس العالم 2022.

تابعوا معنا تغطية مباشرة لفعاليات قرعة بطولة كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر.

نتيجة قرعة كأس آسيا 2023

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة المجموعة الخامسة المجموعة السادسة قطر أستراليا إيران اليابان كوريا الجنوبية السعودية الصين أوزبكستان الإمارات إندونيسيا ماليزيا تايلاند طاجيكستان سوريا هونج كونج العراق الأردن قرغيزستان لبنان الهند فلسطين فيتنام البحرين عمان

متى موعد قرعة كأس آسيا 2023؟

أقيمت مراسم قرعة دور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2023 يوم الخميس 11 مايو 2023، في العاصمة القطرية، الدوحة، تحديدًا في الحي الثقافي "كتارا".

وانطلقت مراسم القرعة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت السعودية وقطر ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة كأس آسيا 2023؟

تم نقل فعاليات قرعة كأس آسيا 2023 بالإضافة إلى البطولة بكل تأكيد عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، بالإضافة إلى قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمية على موقع "يوتيوب..

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة كأس آسيا 2023 الخميس 11 مايو 2023،

14:00 السعودية وقطر ومصر beIN Sports,

AFC Asian Cup

ما هو نظام قرعة كأس آسيا 2023؟

تم توزيع 24 منتخبًا التي تأهلت إلى النهائيات على 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتم اعتماد أصحاب المقاعد الأولى في المجموعات وفقًا لتصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي يتصدره المنتخب الياباني في الوقت الحالي.

يتأهل إلى الدور الثاني المتصدر ووصيفه، بالإضافة إلى 4 منتخبات هي الأفضل بين أصحاب المركز الثالث.

بذلك تبدأ الأدوار الإقصائية بمشاركة 16 منتخبًا، ويتم إقامة باقي الأدوار بنظام خروج المغلوب.

ما هو تصنيف قرعة كأس آسيا 2023؟

تم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس آسيا 2023 إلى أربع مستويات كما يلي..

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع قطر العراق البحرين الهند اليابان الإمارات سوريا طاجيكستان إيران عمان فلسطين تايلاند كوريا الجنوبية أوزباكستان فيتنام ماليزيا أستراليا الصين قرغيزستان هونج كونج السعودية الأردن لبنان إندونيسيا

متى موعد كأس آسيا 2023؟

ستقام كأس آسيا 2023 في الفترة بين 12 يناير 2024 و10 فبراير 2024، لتواصل قطر بذلك استضافة الأحداث الرياضية الهامة في فصل الشتاء.