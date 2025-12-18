بث مباشر: شاهد نهائي كأس العرب 2025 ومباراة الأردن والمغرب

الأردن × المغرب

مباشر لحظة بلحظة





أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب 2025.

منتخب الأردن وصل إلى النهائي بعد إقصاء السعودية، ويبحث عن أول لقب له في تاريخه بالبطولة.

أما المغرب، فلم تحقق اللقب منذ 2012 ولديها فرصة ذهبية لحصد لقب تدخل به بطولة أمم إفريقيا بمعنويات مرتفعة.

ما القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب 2025 بين الأردن والمغرب

تشكيل الأردن ضد المغرب في نهائي كأس العرب 2025



التشكيل:3-4-3



يزيد أبو ليلى

سعد الروسان - عبدالله نصيب - حسام أبو الذهب

عصام السميري - عامر جاموس - نزار الرشدان - مهند أبو طه

محمد شرارة - علي علوان - محمود المرضي

تشكيل المغرب ضد الأردن في نهائي كأس العرب 2025