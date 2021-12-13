كيف تشاهد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب 2021 مجانًا؟

تدخل منافسات بطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها قطر منعطفها الأخير، حيث تترقب الجماهير بداية الدور نصف النهائي من البطولة، والذي ستكون بداية من استاد 974، بمباراة مصر وتونس.

ومع انتهاء دور المجموعات والدور ربع النهائي، والإثارة الكبيرة التي شهدتها مباريات البطولة حتى الآن، فإن الجماهير أمام أيام قليلة فقط قبل انتهاء بطولة كأس العرب 2021.

منتخب تونس تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021، بعد أن نجح في اقتناص صدارة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط.

وافتتح "نسور قرطاج" البطولة بالفوز على موريتانيا بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى، ثم الخسارة أمام سوريا بهدفين نظيفين في الجولة الثانية، والانتصار الصعب أمام الإمارات في الجولة الأخيرة بهدف دون رد.

وفي دور الثمانية، نجح منتخب تونس في تخطي عقبة منتخب عمان، وحقق عليه الفوز بنتيجة 2-1.

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أما منتخب مصر، فقد نجح في حجز مقعده في نصف نهائي كأس العرب 2021، بعد أن أنهى دور المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق اللعب النظيف عن منتخب الجزائر.

منتخب مصر افتتح البطولة بالفوز على لبنان بهدف دون رد، ثم أمطر شباك منتخب السودان بخمسة أهداف، أما في الجولة الثالثة أمام الجزائر، فقد اكتفى المنتخبان بالتعادل 1-1.

أما في مباراة الدور ربع النهائي، والتي لعب فيها "الفراعنة" أمام منتخب الأردن، فقد تمكن منتخب مصر من الفوز بنتيجة 3-1، بعد التمديد لأشواط إضافية إثر نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ما هو موعد مباراة مصر وتونس في كأس العرب 2021؟

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب هو يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 على ملعب 974.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس، والسادسة بتوقيت قطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس؟

تذاع مباريات كأس العرب 2021 على قنوات بي إن سبورتس مجانًا، والقنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس هي beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 2، بجانب الباقة المفتوحة لقنوات الكأس.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر - تونس الأربعاء 15 ديسمبر 2021،



16:00 تونس، 17:00 مصر، 18:00 قطر beIN SPORTS 1، 2

AL KASS 974

ما هو تردد قنوات بي إن سبورت المفتوحة؟

تتواجد قناتي beIN SPORTS HD 1, 2 على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات عبر الترددات التالية..

تردد قناة beIN SPORTS HD 1

القمر نايل سات سهيل سات التردد 11013 11547 الاستقطاب أفقي رأسي معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 2/3 2/3

تردد قناة beIN SPORTS HD 2

القمر نايل سات سهيل سات التردد 11054 11585 الاستقطاب أفقي رأسي معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 3/4 2/3

ما هو تردد قنوات الكأس الناقلة لكأس العرب 2021؟

قنوات الكأس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العرب 2021 متواجدة على الأقمار الصناعية الثلاث نايل سات وعرب سات وسهيل سات، وتردداتها كالتالي..