فيديو: شاهد أهداف مباراة مصر الأولمبي ضد المغرب في أولمبياد باريس 2024

شاهد بالفيديو ملخص وأهداف مباراة مصر الأولمبي والمغرب على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024

شهدت أولمبياد باريس 2024 مواجهة تاريخية تجمع بين عملاقي الكرة العربية، المنتخب المصري والمنتخب المغربي، وذلك في مباراة تحديد المركز الثالث.

تأهل المنتخبان إلى هذه المرحلة بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، حيث تصدر المنتخب المغربي مجموعته متفوقًا على منتخبات قوية مثل الأرجنتين والعراق وأوكرانيا، بينما تأهل المنتخب المصري إلى ربع النهائي بعد تصدر مجموعته التي ضمت إسبانيا وجمهورية الدومينيكان وأوزباكستان.

وفي الدور ربع النهائي، قدم المنتخبان أداءً استثنائياً، حيث حقق المنتخب المغربي فوزًا ساحقًا على الولايات المتحدة الأمريكية برباعية نظيفة، بينما تأهل المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح على باراجواي.

وعلى الرغم من أن حلم المنافسة على الميدالية الذهبية قد تبخر بعد الخسارة في الدور نصف النهائي أمام إسبانيا وفرنسا على التوالي، إلا أن المواجهة بين مصر والمغرب على الميدالية البرونزية تعد فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد في تاريخ الرياضة العربية.

وانتهت المباراة المثيرة بفوز كاسح للمغرب بسداسية نظيفة ليحقق الميدالية البرونزية ويخفق المنتخب المصري للمرة الرابعة في جلب ميدالية في كرة القدم.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

الخطة 4-3-3 حارس المرمى حمزة علاء الدفاع كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد شحاتة الوسط محمد النني - أحمد نبيل "كوكا" - محمود صابر الهجوم إبراهيم عادل - أسامة فيصل - أحمد سيد "زيزو".



تشكيل منتخب المغرب الأولمبي ضد مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

الخطة 4-3-3 حارس المرمى منير المحمدي الدفاع أ شرف حكيمي - زكرياء الواحيدي- أكرم النقاش - المهدي بوكامير الوسط أسامة تيرجالين - أمير ريشاريسون- بلال الخنوس الهجوم سفيان رحيمي- عبد الصمد الزلزولي - إلياس أخوماش



