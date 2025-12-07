بث مباشر: شاهد مباراة قطر وتونس في كأس العرب 2025

قطر × تونس
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة قطر وتونس في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الأولى.
ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة وندية كبيرة، إذ تعادل المنتخب القطري أمام سوريا وخسر من فلسطين ولديه نقطة واحدة ، كما أنّ تونس هي الأخرى تعادلت مع فلسطين وخسرت أمام سوريا.
وفي التوقيت ذاته، يتواجد المنتخبين السوري والفلسطيني ويبحثان عن التأهل سويًا.
ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وتونس في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|beIN SPORTS HD
|أحمد البلوشي
|MBC مصر 2
|عصام عبده
|الكأس 1
|سمير اليعقوبي
|خالد الحدي
|أبو ظبي الرياضية 1
|عامر عبدالله
|الشارقة الرياضية
|موسى عيد
|دبي الرياضية 1
|رؤوف خليف
|stc tv
|الكويت الرياضية
|جعفر الصليح
|عمان مباشر
|يونس الرواحي
|شاشا
|فهد العتيبي
تشكيل قطر الرسمي ضد تونس في كأس العرب 2025
التشكيل:4-2-3-1
مشعل برشم
عيسى لاي - لوكاس مينديز - محمد وعد - الهاشمي الحسين
أحمد فتحي - سلطان البريك
همام الأمين - محمد مناعي - أكرم عفيف
أحمد علاء الدين
تشكيل تونس الرسمي ضد قطر في كأس العرب 2025
التشكيل 5-3-2
أيمن دحمان
علي معلول - أسامة الحدادي - ياسين مرياح - حمزة الجلاصي - محمد بن علي
فرجاني ساسي - حسام تقا - محمد علي بن رمضان
سيف الدين الجزيري - فراس شواط