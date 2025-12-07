بث مباشر: شاهد مباراة قطر وتونس في كأس العرب 2025

قطر × تونس

مباشر لحظة بلحظة



أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة قطر وتونس في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الختامية من المجموعة الأولى.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة وندية كبيرة، إذ تعادل المنتخب القطري أمام سوريا وخسر من فلسطين ولديه نقطة واحدة ، كما أنّ تونس هي الأخرى تعادلت مع فلسطين وخسرت أمام سوريا.

وفي التوقيت ذاته، يتواجد المنتخبين السوري والفلسطيني ويبحثان عن التأهل سويًا.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وتونس في كأس العرب 2025

تشكيل قطر الرسمي ضد تونس في كأس العرب 2025

التشكيل:4-2-3-1



مشعل برشم

عيسى لاي - لوكاس مينديز - محمد وعد - الهاشمي الحسين

أحمد فتحي - سلطان البريك

همام الأمين - محمد مناعي - أكرم عفيف

أحمد علاء الدين

تشكيل تونس الرسمي ضد قطر في كأس العرب 2025